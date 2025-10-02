Моечная щетка неподвижная
Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.
Особенности и преимущества
Очень мягкие щетинки
- Можно чистить чувствительные поверхности
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,186
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,206
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|333 x 82 x 164
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах