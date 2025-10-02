Моечная щетка неподвижная

Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.

Особенности и преимущества
Очень мягкие щетинки
  • Можно чистить чувствительные поверхности
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,186
Вес (с упаковкой) (кг) 0,206
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 333 x 82 x 164
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности