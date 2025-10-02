С помощью рычага разблокировки можно легко и быстро заменить инновационную сменную насадку Car & Bike, не соприкасаясь с грязью, а еще, она имеет прозрачный корпус. Благодаря продуманной застежке-липучке тканевая накладка может быть снята со щетки и постирана в стиральной машине при температуре 60 ° C. Щетка для мойки высокого давления с мягкой салфеткой из микрофибры идеально подходит для деликатной чистки автомобилей и мотоциклов. При необходимости моющее средство можно наносить через мойку высокого давления. Насадка WB 120 может похвастаться большей мощностью, чем предыдущие модели - для эффективной и тщательной очистки. Вращающаяся щетка подходит ко всем мойкам высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Взаимозаменяемые насадки Universal и Home & Garden, доступные отдельно, подходят для всех гладких поверхностей или специально приспособлены для устойчивых поверхностей исовместимы с и WB 120, и его предшественником, щёткой WB 100.