Щетка для мойки колесных дисков
Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.
Для эффективной очистки в секторе 360°. Форма щетки и распределение щетины по всему периметру позволяют превосходно очищать труднодоступные места и небольшие промежутки, например, колесные диски и спицы велосипедных колес. Щетка отличается равномерным распределением воды, смывающей грязь со всех сторон, высококачественной щетиной для эффективной и бережной очистки, надежным креплением к пистолету с помощью накидной гайки и эргономичной ручкой, облегчающей выполнение работ.
Особенности и преимущества
Равномерное распределение воды в секторе 360°
- Равномерная очистка и удаление стойких загрязнений
Щетина высокого качества
- Эффективная и деликатная очистка
Применение моющего средства
- Мощная и эффективная очистка
Щетина по всему периметру щетки
- Легкая очистка труднодоступных мест и небольших промежутков (например, между велосипедными спицами)
Щетка для мытья колесных дисков
- Для всех типов двигателей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,27
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,395
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|422 x 80 x 101
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Колесные диски