iSolar 800 Advanced
Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратм производительностью 700-1000 л / час. Имеет две дисковые щётки, вращающиеся в противоположных направлениях, с подвижным шарнирным соединением. Применяется для очистки фотоэлектрических систем.
Дайте дорогу солнцу! Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратм производительностью 700-1000 л / час. iSolar 800 оснащен двумя щетками встречного вращения, что позволяет работать на наклонных поверхностях без потери маневренности, и отлично подходит для очистки фотоэлектрических систем. Этому также способствует подвижное шарнирное крепление насадки. Такая технология не деформирует щетину и обеспечивает равномерное очищение. Щёточная насадка предназначена для очистки больших поверхностей, например, крупногабаритных систем, расположенных на крышах.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 / 1000
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|800
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,5
Совместимая техника
Области применения
- Системное решение для очистки солнечных батарей