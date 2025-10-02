Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist

Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 - К 7.

10 метровый шланг PremiumFlex положит конец перекручивающимся шлангам. Благодаря запатентованной системе он очень гибкий и его легко хранить и использовать. Шланг высокого давления оснащен системой Quick Connect, что позволяет заменить его в одно мгновение. Не содержит вредных фталатов и поливинилхлоридов. Подходит к мойкам высокого давления Керхер K2-K7, кроме аппаратов с барабаном для шланга и моделей серии K 4 - K 7 Full Control.

Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
  • Большой радиус действия
Адаптер Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Система защиты от перекручивания
  • Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (МПа) 18
Длина (м) 10
Цвет антрацит
Вес (кг) 1,077
Вес (с упаковкой) (кг) 1,291
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 245 x 245 x 65