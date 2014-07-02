Prolongación de mangueras de alta presión para la pistola «Best» con acoplamiento Quick Connect. La prolongación de mangueras de alta presión de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que enganchar entre la pistola con acoplamiento de acción rápida Quick Connect y la manguera de alta presión y ya se trabaja mejor. La robusta manguera de calidad DN 8 está reforzada con un trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones, así como con una estable conexión de latón para una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K3-K7.