ถุงกรองขนแกะ Filter bags fleece สำหรับ WD 1/WD 1 Classic

คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับ WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic
วัสดุผ้าฟลีซที่ทนต่อการฉีกขาดซึ่งเหมาะสมเป็นพิเศษกับการใช้งานที่มีความต้องการสูง
ถุงกรองขนแกะ 3 ชั้นเพื่อการกักเก็บฝุ่นที่ดีเยี่ยมและพลังดูดสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.262
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.313
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 215 x 230 x 6
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ฝุ่นแห้ง
  • All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก