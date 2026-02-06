ถุงกรองขนแกะ Filter bags fleece สำหรับ WD 1/WD 1 Classic
คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับ WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic
วัสดุผ้าฟลีซที่ทนต่อการฉีกขาดซึ่งเหมาะสมเป็นพิเศษกับการใช้งานที่มีความต้องการสูง
ถุงกรองขนแกะ 3 ชั้นเพื่อการกักเก็บฝุ่นที่ดีเยี่ยมและพลังดูดสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.262
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.313
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|215 x 230 x 6
รูปแบบการใช้งาน
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก