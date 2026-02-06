ถุงกรองขนแกะ
ถุงกรองขนแกะที่ทนต่อการฉีกขาดอย่างยิ่งพร้อมอัตราการกักเก็บฝุ่นสูง ช่วงเวลาการดูดที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับถุงกรองกระดาษ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น MV 4 ถึง MV 6 และรุ่น WD 4 ถึง WD 6
ถุงกรองขนแกะที่ทนต่อการฉีกขาดอย่างยิ่งพร้อมอัตราการกักเก็บฝุ่นสูง ช่วงเวลาการดูดที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับถุงกรองกระดาษ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น MV 4 ถึง MV 6 และรุ่น WD 4 ถึง WD 6
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|4
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.225
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.354
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|260 x 190 x 13
รูปแบบการใช้งาน
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก