ถุงกรองขนแกะ

ถุงกรองขนแกะที่ทนต่อการฉีกขาดอย่างยิ่งพร้อมอัตราการกักเก็บฝุ่นสูง ช่วงเวลาการดูดที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับถุงกรองกระดาษ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น MV 4 ถึง MV 6 และรุ่น WD 4 ถึง WD 6

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 4
สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.225
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.354
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 260 x 190 x 13
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ฝุ่นแห้ง
  • All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก