HK 12 high pressure hose set+trigger gun
อัพเกรดชุดด้วยสายฉีดน้ำแรงดันสูง 12 มม. ปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับรุ่น K 2 toK 7 เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นที่ผลิตระหว่างปี 1992 ถึง 2017 โดยไม่ต้องใช้รอกยึดสายยาง
ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มีนอกเหนือจากท่อแรงดัน 12 เมตรปืนแรงดันสูงตามหลักสรีรศาสตร์และอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับ K 2 ถึง K 7 ชุดอัพเกรดนี้เหมาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงKärcherทุกรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992 ( ยกเว้นเครื่องรีลท่อ)
คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
- แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
- สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ศายฉีดแรงดันสูง
- เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|12
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.49
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.792
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|551 x 250 x 250