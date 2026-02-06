HK 12 high pressure hose set+trigger gun

อัพเกรดชุดด้วยสายฉีดน้ำแรงดันสูง 12 มม. ปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับรุ่น K 2 toK 7 เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นที่ผลิตระหว่างปี 1992 ถึง 2017 โดยไม่ต้องใช้รอกยึดสายยาง

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มีนอกเหนือจากท่อแรงดัน 12 เมตรปืนแรงดันสูงตามหลักสรีรศาสตร์และอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับ K 2 ถึง K 7 ชุดอัพเกรดนี้เหมาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงKärcherทุกรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992 ( ยกเว้นเครื่องรีลท่อ)

คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
  • แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
  • สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ศายฉีดแรงดันสูง
  • เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 12
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.49
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.792
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 551 x 250 x 250
