HK 7.5 High Pressure hose set
สายฉีดน้ำแรงดันสูง 7.5 เมตร ปืนแรงดันสูงและอแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2-K 7
สายฉีดน้ำแรงดันสูง 7.5 เมตร ปืนแรงดันสูงและอแดปเตอร์ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ Quick Connect ที่เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2-K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
- แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
- สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ศายฉีดแรงดันสูง
- เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|7.5
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.218
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.408
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|551 x 250 x 60