HK 7.5 High Pressure hose set

สายฉีดน้ำแรงดันสูง 7.5 เมตร ปืนแรงดันสูงและอแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2-K 7

สายฉีดน้ำแรงดันสูง 7.5 เมตร ปืนแรงดันสูงและอแดปเตอร์ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ Quick Connect ที่เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2-K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
  • แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
  • สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ศายฉีดแรงดันสูง
  • เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 7.5
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.218
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.408
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 551 x 250 x 60
