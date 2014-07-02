แผ่นกรองฝุ่น

ตัวกรองระดับกลางที่สามารถล้างทำความสะอาดได้จะเก็บรักษาอนุภาคในอากาศขนาดเล็กเช่นฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ในอากาศชื้นและปกป้องเครื่องดูดฝุ่นของเครื่องกรองน้ำจากทางเข้าของน้ำ ไส้กรองที่มีขอบยางสามารถเปิดและล้างออกใต้น้ำไหล เพียงแค่ปล่อยให้แห้งบนหม้อน้ำ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ทนต่อการชัก
  • นำมาใช้ใหม่และทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.091
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.151
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 195 x 97 x 34
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้