แผ่นกรองฝุ่น
ตัวกรองระดับกลางที่สามารถล้างทำความสะอาดได้จะเก็บรักษาอนุภาคในอากาศขนาดเล็กเช่นฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ในอากาศชื้นและปกป้องเครื่องดูดฝุ่นของเครื่องกรองน้ำจากทางเข้าของน้ำ ไส้กรองที่มีขอบยางสามารถเปิดและล้างออกใต้น้ำไหล เพียงแค่ปล่อยให้แห้งบนหม้อน้ำ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทนต่อการชัก
- นำมาใช้ใหม่และทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.091
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.151
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|195 x 97 x 34