หัวฉีดสำรองสำหรับอุปกรณ์เสริม

หัวฉีดทดแทนคุณภาพสูงสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีดที่รวดเร็วและง่ายดาย สารบัญ: หัวฉีดสามคู่สำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างด้วยแรงดันที่หลากหลายหัวฉีดจ่ายไฟหนึ่งหัวสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบรวมกับเครื่องทำความสะอาดผิว T 400, T 450 และ T 550 รวมถึงวงเล็บสองอันสำหรับยึดให้อยู่กับที่ หัวฉีดเปลี่ยนเหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้: น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer สำหรับช่วง K 2 ถึง K 7 (ไม่รวม 350 T), เครื่องล้างรางน้ำ PC 20 สำหรับช่วง K 3 ถึง K 7 รวมทั้งตัวทำความสะอาดตัวถังสำหรับ ช่วง K 2 ถึง K 5

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
  • การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • คุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
  • แม้แต่การทำความสะอาดและคลายสิ่งสกปรกปากแข็ง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.018
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.028
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 17 x 17 x 18