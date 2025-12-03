หัวฉีดสำรองสำหรับอุปกรณ์เสริม
หัวฉีดทดแทนคุณภาพสูงสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีดที่รวดเร็วและง่ายดาย สารบัญ: หัวฉีดสามคู่สำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างด้วยแรงดันที่หลากหลายหัวฉีดจ่ายไฟหนึ่งหัวสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบรวมกับเครื่องทำความสะอาดผิว T 400, T 450 และ T 550 รวมถึงวงเล็บสองอันสำหรับยึดให้อยู่กับที่ หัวฉีดเปลี่ยนเหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้: น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer สำหรับช่วง K 2 ถึง K 7 (ไม่รวม 350 T), เครื่องล้างรางน้ำ PC 20 สำหรับช่วง K 3 ถึง K 7 รวมทั้งตัวทำความสะอาดตัวถังสำหรับ ช่วง K 2 ถึง K 5
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
- การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
- แม้แต่การทำความสะอาดและคลายสิ่งสกปรกปากแข็ง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.018
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.028
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|17 x 17 x 18