PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ
ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง - ด้วยแรงดันสูง มันทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายไหลออกอุดตันท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m
โซลูชัน 2-in-1 ที่ชาญฉลาดสำหรับการทำความสะอาดรางน้ำและท่อที่ถูกปิดกั้นหรือการไหลออก! ชุดนวัตกรรมรางน้ำและชุดทำความสะอาดท่อจากคาร์เชอร์ทำงานด้วยตัวเอง - ด้วยแรงดันสูง มันเคลื่อนที่อย่างอิสระบนเลื่อนผ่านรางน้ำโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องยืนอย่างถาวรข้างบันได ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อประกอบด้วยหัวฉีดสองแบบที่แตกต่างกัน: หัวฉีดทำความสะอาดท่อหนึ่งหัวฉีดแรงดันสูงแบบหันหน้าไปทางด้านหลังสี่หัวและหัวฉีดทำความสะอาดรางน้ำหนึ่งหัวสำหรับการติดตั้งท่อเข้ากับเลื่อน ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ท่อที่ไม่มีข้อผูกมัดพร้อมตัวเชื่อมต่อทองเหลืองช่วยเพิ่มความทนทาน ท่อมีความยาว 20 เมตร ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อเหมาะสำหรับเครื่องล้างด้วยแรงดัน K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- การกำจัดท่ออุดตันที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เครื่องบินไอพ่นน้ำแรงดันสูงสี่หลัง
- เคลื่อนที่ผ่านท่อได้อย่างง่ายดาย
การป้องกัน Kink
- ปกป้องท่อจาก kinking
คลัปทองเหลือง
- คงทน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาว (ม.)
|20
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.26
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.541
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|250 x 340 x 100
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ทำความสะอาดรางน้ำหลังคา