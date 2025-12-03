อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 450 T-Racer

ทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสาด: น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 หัวฉีดพลังพิเศษสำหรับมุมและขอบจัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้งตารางการป้องกันสำหรับพื้นผิวกรวดการทำความสะอาดการปรับแรงดัน

ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ในพื้นที่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสาดและเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยแลนซ์สเปรย์ เหตุผลนี้เป็นแขนหมุนคู่เจ็ทซึ่งช่วยให้แน่ใจว่ากำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวขนาดใหญ่ หัวจ่ายไฟเพิ่มเติมซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการโดยใช้คันเหยียบช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมุมและขอบ T 450 ยังมีตารางป้องกันพิเศษซึ่งช่วยให้การทำความสะอาดสวนญี่ปุ่นและพื้นผิวกรวดอื่น ๆ สามารถปรับความดันได้อย่างเหมาะสมโดยปรับเปลี่ยนระยะห่างจากหัวฉีดเป็นวัตถุที่กำลังทำความสะอาด ซึ่งหมายความว่าทั้งพื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตและอื่น ๆ

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอัน
  • ประสิทธิภาพพื้นที่ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ป้องกันน้ำกระเซ็น
  • การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
มีหัวจ่ายไฟเพิ่มเติมในตัว
  • ง่ายต่อการสลับจากหัวฉีด T-Racer ธรรมดาไปยังหัวฉีดไฟฟ้าโดยใช้สวิตช์เท้า
ตารางการป้องกันพิเศษสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวกรวด
  • ตารางการป้องกันแบบละเอียดช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวกรวดเช่น ในสวนญี่ปุ่น
ปรับความสูงได้
  • ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
  • การทำความสะอาดตามความต้องการของพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวต่อความรู้สึกขอบคุณด้วยการปรับระยะห่างจากหัวฉีดไปยังวัตถุ
ด้ามจับ
  • ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
  • น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 2.136
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 2.84
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 790 x 321 x 1011

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ระเบียง
  • ประตูโรงรถ
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ทางเดิน
