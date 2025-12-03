อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 450 T-Racer
ทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสาด: น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 หัวฉีดพลังพิเศษสำหรับมุมและขอบจัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้งตารางการป้องกันสำหรับพื้นผิวกรวดการทำความสะอาดการปรับแรงดัน
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ในพื้นที่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสาดและเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยแลนซ์สเปรย์ เหตุผลนี้เป็นแขนหมุนคู่เจ็ทซึ่งช่วยให้แน่ใจว่ากำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวขนาดใหญ่ หัวจ่ายไฟเพิ่มเติมซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการโดยใช้คันเหยียบช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมุมและขอบ T 450 ยังมีตารางป้องกันพิเศษซึ่งช่วยให้การทำความสะอาดสวนญี่ปุ่นและพื้นผิวกรวดอื่น ๆ สามารถปรับความดันได้อย่างเหมาะสมโดยปรับเปลี่ยนระยะห่างจากหัวฉีดเป็นวัตถุที่กำลังทำความสะอาด ซึ่งหมายความว่าทั้งพื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตและอื่น ๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอัน
- ประสิทธิภาพพื้นที่ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ป้องกันน้ำกระเซ็น
- การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
มีหัวจ่ายไฟเพิ่มเติมในตัว
- ง่ายต่อการสลับจากหัวฉีด T-Racer ธรรมดาไปยังหัวฉีดไฟฟ้าโดยใช้สวิตช์เท้า
ตารางการป้องกันพิเศษสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวกรวด
- ตารางการป้องกันแบบละเอียดช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวกรวดเช่น ในสวนญี่ปุ่น
ปรับความสูงได้
- ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
- การทำความสะอาดตามความต้องการของพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวต่อความรู้สึกขอบคุณด้วยการปรับระยะห่างจากหัวฉีดไปยังวัตถุ
ด้ามจับ
- ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
- น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.136
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.84
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|790 x 321 x 1011
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ระเบียง
- ประตูโรงรถ
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ทางเดิน