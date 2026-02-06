ชุดแปรงดูด

ชุดแปรงดูดช่วยให้ทำความสะอาดภายในรถอย่างละเอียดทั้งแดชบอร์ดเสื่อเท้าพื้นผิวหุ้ม ฯลฯ และเหมาะสำหรับการใช้งานกับวัสดุทั้งหมด สำหรับบ้าน & Gard ทั้งหมด

ชุดแปรงดูดเป็นชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยแปรงดูดสองอันหนึ่งอันมีขนแข็งแข็งและอีกอันมีขนแปรงอ่อนนุ่ม แปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงแข็งช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวเบาะและพรมได้อย่างทั่วถึง (เช่นเสื่อเท้าหรือเบาะรถ) แปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางได้ง่าย (เช่นแผงควบคุมหรือคอนโซลกลาง) ชุดแปรงดูดในทางปฏิบัติเหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden

คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงแข็งสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกของเบาะและพื้นผิวพรม
แปรงดูดฝุ่นพร้อมขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (-part) 2
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.091
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.129
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 120 x 70 x 41
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • กระโปร่งท้ายรถ
  • เบาะรถยนต์
  • เบาะหลัง
  • ช่องวางเท้า
  • แผงควบคุม
  • คอนโซลกลาง
  • กระเป๋าข้างในรถ
  • เบาะ
  • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง