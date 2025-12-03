สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220

สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220 แบบส่าย กระจายน้ำถึง 220 ตรม. ควบคุมระยะได้ เหมาะสำหรับการรดน้ำในพื้นที่ที่มีขนาด 220 ตารางเมตร

สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220 แบบส่าย กระจายน้ำถึง 220 ตรม. ควบคุมระยะได้ สามารถติดตั้งและจัดตำแหน่งเครื่องโดยไม่ทำให้เปียก หัวฉีดน้ำจากคาร์เชอร์ทั้งหมดติดตั้งระบบตะขอและห่วงที่ผ่านการทดสอบแล้ว และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง
การรดน้ำที่แม่นยำ
ห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในที่จับ
สำหรับการจัดเก็บ/แขวนอย่างง่าย
รวมเข็มทำความสะอาด
เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดหัวฉีด
เกียร์ทนทานมาก
  • สำหรับเวลาทำงานนานขึ้นและอายุการใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับอุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่โรย (2 บาร์) 45 - 120 m²
พื้นที่โรย (4 บาร์) 80 - 220 m²
ความกว้างของสเปรย์ (2 บาร์) (ม.) 9
ความกว้างของสเปรย์ (4 บาร์) (ม.) 13
พื้นที่ครอบคลุม (2 บาร์) (ม.) 5 - 14
พื้นที่ครอบคลุม (4 บาร์) (ม.) 6 - 17
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.43
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.541
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 450 x 136 x 86
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สนามหญ้า
