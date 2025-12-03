สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220
สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220 แบบส่าย กระจายน้ำถึง 220 ตรม. ควบคุมระยะได้ เหมาะสำหรับการรดน้ำในพื้นที่ที่มีขนาด 220 ตารางเมตร
สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220 แบบส่าย กระจายน้ำถึง 220 ตรม. ควบคุมระยะได้ สามารถติดตั้งและจัดตำแหน่งเครื่องโดยไม่ทำให้เปียก หัวฉีดน้ำจากคาร์เชอร์ทั้งหมดติดตั้งระบบตะขอและห่วงที่ผ่านการทดสอบแล้ว และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องการรดน้ำที่แม่นยำ
ห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในที่จับสำหรับการจัดเก็บ/แขวนอย่างง่าย
รวมเข็มทำความสะอาดเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดหัวฉีด
เกียร์ทนทานมาก
- สำหรับเวลาทำงานนานขึ้นและอายุการใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับอุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|พื้นที่โรย (2 บาร์)
|45 - 120 m²
|พื้นที่โรย (4 บาร์)
|80 - 220 m²
|ความกว้างของสเปรย์ (2 บาร์) (ม.)
|9
|ความกว้างของสเปรย์ (4 บาร์) (ม.)
|13
|พื้นที่ครอบคลุม (2 บาร์) (ม.)
|5 - 14
|พื้นที่ครอบคลุม (4 บาร์) (ม.)
|6 - 17
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.43
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.541
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|450 x 136 x 86
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สนามหญ้า