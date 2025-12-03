เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น ทรงตั้ง HD 10/25-4 S Servopress สามารถปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำที่หัวปืนฉีดได้โดยตรง ด้วยระบบควบคุมสวิตช์แรงดัน ที่หัวปืนฉีด Easy-Press พร้อมที่จับแบบนุ่มมือ มาพร้อมกับท่อฉีดสเตนเลสสตีลแบบหมุน ถังน้ำยาทำความสะอาด และช่องเก็บหัวฉีดแยกออกมาเป็นสัดส่วน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็นไฟฟ้าสามเฟส รุ่น HD 10/25-4 S ใช้งานง่ายให้แรงดันน้ำสูงถึง 250 บาร์ที่อัตราการไหลต่อเนื่องสูงสุด 1000 ลิตร/ชม. ด้วยการออกแบบโครงสร้างทรงตั้งทำให้ รุ่น HD 10/25-4 S ใช้พื้นที่น้อยกว่าเครื่องทั่วไปและเคลื่อนย้ายง่ายกว่า โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายขึ้นและลงพื้นต่างระดับและบันได ด้วยล้อยางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้เพิ่มความมั่นใจแม้อยู่ในสภาพพื้นที่ที่ขรุขระ มือจับสำหรับเข็นสามารถปรับให้ได้ความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บหัวฉีดที่ออกแบบมาเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัย หัวปืนฉีด Easy-Press ให้เปลืองแรงน้อยลง และมีปุ่มควบคุม Servopress สำหรับปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำได้โดยสะดวก ท่อฉีดสามารถหมุนได้ 360° ในขณะใช้งานที่แรงดันสูงสุด คุณสมบัติอื่นๆ คือมีระบบควบคุมสวิตช์แรงดันอัตโนมัติที่จะปิดปั๊มทันทีที่ปล่อยปืนฉีดจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และปั๊ม อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชุดปั๊มและมอเตอร์ ถังบรรจุน้ำยาทำความสะอาดแบบติดตั้งในตัวมีขนาดความจุ 6 ลิตร รุ่น HD 10/25-4 S ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักประจำวัน ฝาสูบทองเหลืองทนสารเคมีและลูกสูบเซรามิกจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S: ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S: คุณภาพที่พิสูจน์แล้วโดยคาร์เชอร์
คุณภาพที่พิสูจน์แล้วโดยคาร์เชอร์
มอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ 4 ขั้ว ฝาสูบเสื้อปั๊มแบบทองเหลืองและลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรงทนทาน โครงช่วงล่างทำจากพลาสติกเสริมเหล็กทนต่อการแตกหัก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S: เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว หยุดทำงานในกรณีที่เกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงเกินไปหรือค่าความต่างศักย์ต่ำเกินไป หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว
  • ล้อเลื่อนหุ้มยางขนาดใหญ่สำหรับพื้นผิวขรุขระ บันได และชานบันได
  • หลักการรถเข็นของที่ผ่านการทดลองและทดสอบเพื่อการขนย้ายที่ง่ายดายและเหมาะสมกับสรีระของผู้งาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 250 / 3 - 25
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 275 / 27.5
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 9.2
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 67.95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 73.472
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • มอเตอร์สามเฟสแบบ 4 ขั้วที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและลม
  • ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดแบบในตัว
  • ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผล LED
  • ช่องกระจกมองน้ำมัน
  • ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด