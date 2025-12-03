เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น ทรงตั้ง HD 10/25-4 S Servopress สามารถปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำที่หัวปืนฉีดได้โดยตรง ด้วยระบบควบคุมสวิตช์แรงดัน ที่หัวปืนฉีด Easy-Press พร้อมที่จับแบบนุ่มมือ มาพร้อมกับท่อฉีดสเตนเลสสตีลแบบหมุน ถังน้ำยาทำความสะอาด และช่องเก็บหัวฉีดแยกออกมาเป็นสัดส่วน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็นไฟฟ้าสามเฟส รุ่น HD 10/25-4 S ใช้งานง่ายให้แรงดันน้ำสูงถึง 250 บาร์ที่อัตราการไหลต่อเนื่องสูงสุด 1000 ลิตร/ชม. ด้วยการออกแบบโครงสร้างทรงตั้งทำให้ รุ่น HD 10/25-4 S ใช้พื้นที่น้อยกว่าเครื่องทั่วไปและเคลื่อนย้ายง่ายกว่า โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายขึ้นและลงพื้นต่างระดับและบันได ด้วยล้อยางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้เพิ่มความมั่นใจแม้อยู่ในสภาพพื้นที่ที่ขรุขระ มือจับสำหรับเข็นสามารถปรับให้ได้ความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บหัวฉีดที่ออกแบบมาเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัย หัวปืนฉีด Easy-Press ให้เปลืองแรงน้อยลง และมีปุ่มควบคุม Servopress สำหรับปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำได้โดยสะดวก ท่อฉีดสามารถหมุนได้ 360° ในขณะใช้งานที่แรงดันสูงสุด คุณสมบัติอื่นๆ คือมีระบบควบคุมสวิตช์แรงดันอัตโนมัติที่จะปิดปั๊มทันทีที่ปล่อยปืนฉีดจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และปั๊ม อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชุดปั๊มและมอเตอร์ ถังบรรจุน้ำยาทำความสะอาดแบบติดตั้งในตัวมีขนาดความจุ 6 ลิตร รุ่น HD 10/25-4 S ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักประจำวัน ฝาสูบทองเหลืองทนสารเคมีและลูกสูบเซรามิกจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lockในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
คุณภาพที่พิสูจน์แล้วโดยคาร์เชอร์มอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ 4 ขั้ว ฝาสูบเสื้อปั๊มแบบทองเหลืองและลูกสูบเซรามิกที่แข็งแรงทนทาน โครงช่วงล่างทำจากพลาสติกเสริมเหล็กทนต่อการแตกหัก
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว หยุดทำงานในกรณีที่เกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงเกินไปหรือค่าความต่างศักย์ต่ำเกินไป หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว
- ล้อเลื่อนหุ้มยางขนาดใหญ่สำหรับพื้นผิวขรุขระ บันได และชานบันได
- หลักการรถเข็นของที่ผ่านการทดลองและทดสอบเพื่อการขนย้ายที่ง่ายดายและเหมาะสมกับสรีระของผู้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 1000
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 250 / 3 - 25
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|275 / 27.5
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|9.2
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|67.95
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|73.472
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- มอเตอร์สามเฟสแบบ 4 ขั้วที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและลม
- ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดแบบในตัว
- ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผล LED
- ช่องกระจกมองน้ำมัน
- ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง
วิดีโอ