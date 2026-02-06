เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน Karcher รุ่น HD 10/25-4 S มอบคุณภาพระดับพรีเมียม ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบช่วยเหลือการใช้งานที่เป็นประโยชน์ ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสูงสุด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 10/25-4 S ยกระดับการทำงานที่สะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ไปอีกขั้น ด้ามปืนฉีด EASY!Force Advanced ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ช่วยลดแรงตีกลับของปืนขณะใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า ก้านฉีดสแตนเลสหมุนได้ขนาด 1,050 มม. มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาด ระบบ Servo Control ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้โดยตรงจากปืนฉีดหรือหัวฉีด เพิ่มความสะดวกและควบคุมได้แม่นยำ พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานและไฟ LED แสดงสถานะ เพิ่มความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายในการใช้งาน มั่นใจในคุณภาพระดับสูงจาก Kärcher ด้วยวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่ให้ความทนทานยาวนาน ภายในตัวเครื่องติดตั้งปั๊มแบบ Wobble คุณภาพสูง พร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวทองเหลือง แข็งแรงพร้อมใช้งานหนัก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 4 Pole ที่มีความเร็วรอบต่ำ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ โครงสร้างเฟรมอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวเครื่อง แต่ยังคงความแข็งแรง เหมาะสำหรับการยกเคลื่อนย้ายด้วยเครน ดีไซน์ตัวเครื่องแบบตั้งตรง (Vertical) โดยติดตั้งมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน พร้อมด้วยช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว เช่น ช่องเก็บของและตะขอปรับระดับได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้งขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายและขนส่งได้ง่าย ความเสถียรสูงสุดช่วยให้วางเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง
มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลืองอายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่าสูง พร้อมฟังก์ชันการดูดและรองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 60 °C
แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็วตำแหน่งแสดงผลระดับการเติมน้ำมันที่สะดวกสบายและรูระบายน้ำมันที่รวมอยู่ในตัวเครื่อง โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยปั๊ม มอเตอร์ และกล่องควบคุม
ระบบช่วยเหลือและไฟแสดงผล LED
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว
- หยุดทำงานในกรณีที่เกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงเกินไปหรือค่าความต่างศักย์ต่ำเกินไป
- หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
- สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด
- EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก
- ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน
- ช่องเก็บของ
- ตะขอเกี่ยวที่ปรับได้ เช่น สำหรับวางก้านฉีดสำรองหรือสายไฟฟ้า
- ที่เก็บสายฉีดแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|376 / 424
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 1000
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|80 - 250
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|280
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|8.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด
|047
|ทางน้ำเข้า
|1″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|69.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|78.05
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- มอเตอร์สามเฟสแบบ 4 ขั้วที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและลม
- ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดแบบในตัว
- ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผล LED
- ช่องกระจกมองน้ำมัน
- ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดรถแทรกเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการเกษตร
- การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์บนไซต์ก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมปูน, นั่งร้าน, รถตักล้อยาง, เครื่องขุด หรือปั๊มคอนกรีต
- การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
- การทำความสะอาดยานพาหนะในภาคการขนส่ง เช่น รถบรรทุก, เรือ, เครื่องบิน หรือรถบัส
- การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ