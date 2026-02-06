เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน Karcher รุ่น HD 10/25-4 S มอบคุณภาพระดับพรีเมียม ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบช่วยเหลือการใช้งานที่เป็นประโยชน์ ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสูงสุด

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 10/25-4 S ยกระดับการทำงานที่สะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ไปอีกขั้น ด้ามปืนฉีด EASY!Force Advanced ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ช่วยลดแรงตีกลับของปืนขณะใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า ก้านฉีดสแตนเลสหมุนได้ขนาด 1,050 มม. มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาด ระบบ Servo Control ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้โดยตรงจากปืนฉีดหรือหัวฉีด เพิ่มความสะดวกและควบคุมได้แม่นยำ พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานและไฟ LED แสดงสถานะ เพิ่มความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายในการใช้งาน มั่นใจในคุณภาพระดับสูงจาก Kärcher ด้วยวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่ให้ความทนทานยาวนาน ภายในตัวเครื่องติดตั้งปั๊มแบบ Wobble คุณภาพสูง พร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวทองเหลือง แข็งแรงพร้อมใช้งานหนัก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 4 Pole ที่มีความเร็วรอบต่ำ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ โครงสร้างเฟรมอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวเครื่อง แต่ยังคงความแข็งแรง เหมาะสำหรับการยกเคลื่อนย้ายด้วยเครน ดีไซน์ตัวเครื่องแบบตั้งตรง (Vertical) โดยติดตั้งมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน พร้อมด้วยช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว เช่น ช่องเก็บของและตะขอปรับระดับได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus: แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง
แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง
ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายและขนส่งได้ง่าย ความเสถียรสูงสุดช่วยให้วางเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus: มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง
มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่าสูง พร้อมฟังก์ชันการดูดและรองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 60 °C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus: แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
ตำแหน่งแสดงผลระดับการเติมน้ำมันที่สะดวกสบายและรูระบายน้ำมันที่รวมอยู่ในตัวเครื่อง โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยปั๊ม มอเตอร์ และกล่องควบคุม
ระบบช่วยเหลือและไฟแสดงผล LED
  • ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว
  • หยุดทำงานในกรณีที่เกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงเกินไปหรือค่าความต่างศักย์ต่ำเกินไป
  • หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
  • สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด
  • EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก
  • ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน
  • ช่องเก็บของ
  • ตะขอเกี่ยวที่ปรับได้ เช่น สำหรับวางก้านฉีดสำรองหรือสายไฟฟ้า
  • ที่เก็บสายฉีดแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 376 / 424
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 80 - 250
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 280
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 8.8
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด 047
ทางน้ำเข้า 1″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 69.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 78.05
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • มอเตอร์สามเฟสแบบ 4 ขั้วที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและลม
  • ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดแบบในตัว
  • ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผล LED
  • ช่องกระจกมองน้ำมัน
  • ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 S/ S Plus

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ทำความสะอาดรถแทรกเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการเกษตร
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์บนไซต์ก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมปูน, นั่งร้าน, รถตักล้อยาง, เครื่องขุด หรือปั๊มคอนกรีต
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
  • การทำความสะอาดยานพาหนะในภาคการขนส่ง เช่น รถบรรทุก, เรือ, เครื่องบิน หรือรถบัส
  • การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด