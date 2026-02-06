เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 SXA Plus

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น HD 10/25-4 SXA Plus ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมระบบช่วยเหลือก่ารใช้งานต่างๆ โรลม้วนสายฉีดแบบอัตโนมัติ และหัวฉีดโรตารี่ Vibrasoft

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น HD 10/25-4 SXA Plus ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพและหลักสรีรศาสตร์เป็นสำคัญ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบ EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก พร้อมยังสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้จากตัวเซอร์โวควบคุมซึ่งอยู่ระหว่างก้่านฉีดและปืนฉีด ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับแรงดันให้เหมาะกับพื้นผิวที่บอบบางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดหรือปรับที่ตัวเครื่องโดยตรง หัวฉีดโรตารี่แบบ Vibrasoft ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ถึง 30% มีระบบช่วยเหลือการใช้งานด้วยไฟแสดงสถานะ LED ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เครื่องรุ่น Super Class นี้โดดเด่นกว่าเครื่องรุ่นอื่นๆ ด้วยการผลิตที่ประณีตและใช้วัสดุคุณภาพดีที่สุด หัวใจหลักคือปั๊มแบบ Axial ที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ สร้างมาเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน โครงสร้างหลักอะลูมิเนียมแข็งแรงและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการยกด้วยเครน การออกแบบตัวเครื่องทรงตั้งพร้อมมอเตอร์แนวตั้งและชุดปั๊มทำให้เครื่องมีขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีสายฉีดแรงดันสูง Ultra Guard ที่เคลือบ Teflon® และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่องมากมายหลายจุด รวมไปถึงระบบม้วนสายฉีดอัตโนมัติสำหรับการม้วนและคลายสายที่มุมเอียงสูงสุด 45° แม้ขณะมีแรงดันภายในสายฉีด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 SXA Plus: โรลมัวนสายฉีดอัตโนมัติ
โรลมัวนสายฉีดอัตโนมัติ
โรลม้วนสายฉีดอัตโนมัติสำหรับการม้วนและคลายสายที่มุมเอียงสูงสุด 45° แม้ขณะมีแรงดันภายในสายฉีด สายฉีดแรงดันสูง Ultra Guard ที่เคลือบ Teflon® ทนต่อรอยขีดข่วนและผิวเรียบลื่น เวลาติดตั้งเร็วขึ้นถึงสองเท่า
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 SXA Plus: แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง
แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง
ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายและขนส่งได้ง่าย ความเสถียรสูงสุดช่วยให้วางเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 SXA Plus: มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง
มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่าสูง พร้อมฟังก์ชันการดูดและรองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 60 °C
หัวฉีดโรตารี่แบบ Vibrasoft ที่มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ถึง 30%
  • ลดปริมาณและระดับเสียง
  • หัวฉีดโรตารี่ ช่วยให้การทำความสะอาดที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย
แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
  • หัวปั๊มหมุนได้
  • ตำแหน่งแสดงผลระดับการเติมน้ำมันที่สะดวกสบายและรูระบายน้ำมันที่รวมอยู่ในตัวเครื่อง
  • โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยปั๊ม มอเตอร์ และกล่องควบคุม
ระบบช่วยเหลือและไฟแสดงผล LED
  • ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่มีแรงดันไฟต่ำหรือแรงดันไฟเกิน
  • หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
  • สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด
  • EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก
  • ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
ช่องเก็บของหลายช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง
  • ช่องเก็บของ
  • ตะขอเกี่ยวที่ปรับได้ เช่น สำหรับวางก้านฉีดสำรองหรือสายไฟฟ้า
  • ที่เก็บสายฉีดแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 376 / 424
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 80 - 250
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 280
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 8.8
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด 047
ทางน้ำเข้า 1″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 81.9
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 90.15
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 20 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: Ultra Guard
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • มอเตอร์สามเฟสแบบ 4 ขั้วที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและลม
  • ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดแบบในตัว
  • ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผล LED
  • ช่องกระจกมองน้ำมัน
  • ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง
รูปแบบการใช้งาน
  • ทำความสะอาดรถแทรกเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการเกษตร
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์บนไซต์ก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมปูน, นั่งร้าน, รถตักล้อยาง, เครื่องขุด หรือปั๊มคอนกรีต
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
  • การทำความสะอาดยานพาหนะในภาคการขนส่ง เช่น รถบรรทุก, เรือ, เครื่องบิน หรือรถบัส
  • การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ
อุปกรณ์เสริม
