เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4 SXA Plus
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น HD 10/25-4 SXA Plus ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมระบบช่วยเหลือก่ารใช้งานต่างๆ โรลม้วนสายฉีดแบบอัตโนมัติ และหัวฉีดโรตารี่ Vibrasoft
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น HD 10/25-4 SXA Plus ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพและหลักสรีรศาสตร์เป็นสำคัญ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบ EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก พร้อมยังสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้จากตัวเซอร์โวควบคุมซึ่งอยู่ระหว่างก้่านฉีดและปืนฉีด ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับแรงดันให้เหมาะกับพื้นผิวที่บอบบางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดหรือปรับที่ตัวเครื่องโดยตรง หัวฉีดโรตารี่แบบ Vibrasoft ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ถึง 30% มีระบบช่วยเหลือการใช้งานด้วยไฟแสดงสถานะ LED ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เครื่องรุ่น Super Class นี้โดดเด่นกว่าเครื่องรุ่นอื่นๆ ด้วยการผลิตที่ประณีตและใช้วัสดุคุณภาพดีที่สุด หัวใจหลักคือปั๊มแบบ Axial ที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ สร้างมาเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน โครงสร้างหลักอะลูมิเนียมแข็งแรงและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการยกด้วยเครน การออกแบบตัวเครื่องทรงตั้งพร้อมมอเตอร์แนวตั้งและชุดปั๊มทำให้เครื่องมีขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีสายฉีดแรงดันสูง Ultra Guard ที่เคลือบ Teflon® และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่องมากมายหลายจุด รวมไปถึงระบบม้วนสายฉีดอัตโนมัติสำหรับการม้วนและคลายสายที่มุมเอียงสูงสุด 45° แม้ขณะมีแรงดันภายในสายฉีด
คุณสมบัติและจุดเด่น
โรลมัวนสายฉีดอัตโนมัติโรลม้วนสายฉีดอัตโนมัติสำหรับการม้วนและคลายสายที่มุมเอียงสูงสุด 45° แม้ขณะมีแรงดันภายในสายฉีด สายฉีดแรงดันสูง Ultra Guard ที่เคลือบ Teflon® ทนต่อรอยขีดข่วนและผิวเรียบลื่น เวลาติดตั้งเร็วขึ้นถึงสองเท่า
แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้งขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายและขนส่งได้ง่าย ความเสถียรสูงสุดช่วยให้วางเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง
มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลืองอายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่าสูง พร้อมฟังก์ชันการดูดและรองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 60 °C
หัวฉีดโรตารี่แบบ Vibrasoft ที่มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ถึง 30%
- ลดปริมาณและระดับเสียง
- หัวฉีดโรตารี่ ช่วยให้การทำความสะอาดที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย
แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
- หัวปั๊มหมุนได้
- ตำแหน่งแสดงผลระดับการเติมน้ำมันที่สะดวกสบายและรูระบายน้ำมันที่รวมอยู่ในตัวเครื่อง
- โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยปั๊ม มอเตอร์ และกล่องควบคุม
ระบบช่วยเหลือและไฟแสดงผล LED
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว
- ปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่มีแรงดันไฟต่ำหรือแรงดันไฟเกิน
- หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
- สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด
- EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก
- ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
ช่องเก็บของหลายช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง
- ช่องเก็บของ
- ตะขอเกี่ยวที่ปรับได้ เช่น สำหรับวางก้านฉีดสำรองหรือสายไฟฟ้า
- ที่เก็บสายฉีดแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|376 / 424
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 1000
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|80 - 250
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|280
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|8.8
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด
|047
|ทางน้ำเข้า
|1″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|81.9
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|90.15
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 20 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: Ultra Guard
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- มอเตอร์สามเฟสแบบ 4 ขั้วที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและลม
- ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดแบบในตัว
- ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผล LED
- ช่องกระจกมองน้ำมัน
- ข้อต่อก๊อกน้ำทองเหลือง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดรถแทรกเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการเกษตร
- การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์บนไซต์ก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมปูน, นั่งร้าน, รถตักล้อยาง, เครื่องขุด หรือปั๊มคอนกรีต
- การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
- การทำความสะอาดยานพาหนะในภาคการขนส่ง เช่น รถบรรทุก, เรือ, เครื่องบิน หรือรถบัส
- การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ