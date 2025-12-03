เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/24-2 Ap
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่นพื้นฐานขนาดกะทัดรัดและคล่องตัว มีระบบทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติ ล้อขนาดใหญ่ และล้อเบรก เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ผลิต
IVC 60/24-2 Ap คือเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด พร้อมล้อขนาดใหญ่และล้อเบรก เครื่องดูดฝุ่นรุ่นพื้นฐานที่มีความคล่องตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ผลิตแบบเคลื่อนที่ ระบบทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองจะมีอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ติดตั้ง มอเตอร์สองตัวเพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันกระแสไฟพุ่งสูง
การทำความสะอาดแผ่นกรอง IVC แบบแมนนวล (Ap)ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัดไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|148 / 532
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|60
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|2.4
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|0.95
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|59
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|970 x 690 x 995
อุปกรณ์
- ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
วิดีโอ