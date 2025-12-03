เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/24-2 Tact²

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งเบรกเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสูงสุด ด้วยการทำความสะอาดตัวกรอง TACT² อัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่หยุดการทำงาน

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด IVC 60/24 -2 Tact² เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่การผลิตและเครื่องจักรในการผลิต ตัวเครื่องมีล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งเบรก ทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและเหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ การทำความสะอาดตัวกรอง Tact² อัตโนมัติรับประกันการทำงานที่ยาวนานโดยไม่มีการหยุด หรือติดขัดในการต้องทำความสะอาดตัวกรอง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/24-2 Tact²: ติดตั้ง มอเตอร์สองตัว
เพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันกระแสไฟพุ่งสูง
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/24-2 Tact²: ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติด้วยแรงลมพุ่งเป้าหมายและทรงพลัง แม้ในขณะทำความสะอาดไส้กรอง แรงดูดยังคงสูงสม่ำเสมอ อายุการใช้งานไส้กรองยาวนาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/24-2 Tact²: มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัด
ไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 148 / 532
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 60
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 2.4
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 0.95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 68.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 970 x 690 x 995

อุปกรณ์

  • ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
  • การปิดสวิตช์วัดระดับของเหลวอัตโนมัติ
