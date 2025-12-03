เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/24-2 Tact²
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งเบรกเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสูงสุด ด้วยการทำความสะอาดตัวกรอง TACT² อัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่หยุดการทำงาน
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด IVC 60/24 -2 Tact² เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่การผลิตและเครื่องจักรในการผลิต ตัวเครื่องมีล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งเบรก ทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและเหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ การทำความสะอาดตัวกรอง Tact² อัตโนมัติรับประกันการทำงานที่ยาวนานโดยไม่มีการหยุด หรือติดขัดในการต้องทำความสะอาดตัวกรอง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ติดตั้ง มอเตอร์สองตัวเพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันกระแสไฟพุ่งสูง
ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติด้วยแรงลมพุ่งเป้าหมายและทรงพลัง แม้ในขณะทำความสะอาดไส้กรอง แรงดูดยังคงสูงสม่ำเสมอ อายุการใช้งานไส้กรองยาวนาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัดไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|148 / 532
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|60
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|2.4
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|0.95
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|68.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|970 x 690 x 995
อุปกรณ์
- ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
- การปิดสวิตช์วัดระดับของเหลวอัตโนมัติ
วิดีโอ