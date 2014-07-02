เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก IVC 60/30 Ap เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ทำการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทำให้เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้เป็นชุดดูดฝุ่นแบบอยู่กับที่ในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและการบรรจุหีบห่อ การทำความสะอาดไส้กรองด้วยตนเองช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบกรองได้ค่อนข้างมาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap: เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างให้แรงดูดกำลังสูงพร้อมอายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap: การทำความสะอาดแผ่นกรอง IVC แบบแมนนวล (Ap)
ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap: มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัด
ไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 68 / 244.8
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 286 / 28.6
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 60
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 3
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 77
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 1.9
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 88
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 89.474
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 970 x 690 x 1240

อุปกรณ์

  • ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap
