เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก IVC 60/30 Ap เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ฝ่ายผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทำให้เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะที่สุดหากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก IVC 60/30 Ap เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ทำการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทำให้เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้เป็นชุดดูดฝุ่นแบบอยู่กับที่ในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและการบรรจุหีบห่อ การทำความสะอาดไส้กรองด้วยตนเองช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบกรองได้ค่อนข้างมาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอโบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างให้แรงดูดกำลังสูงพร้อมอายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะ
การทำความสะอาดแผ่นกรอง IVC แบบแมนนวล (Ap)ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัดไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|68 / 244.8
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|286 / 28.6
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|60
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|3
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|77
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|1.9
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|88
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|89.474
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|970 x 690 x 1240
อุปกรณ์
- ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
วิดีโอ