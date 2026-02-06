เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/36 -3
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 3 ระดับมอเตอร์เคลื่อนที่และมีประสิทธิภาพ IVM 60 / 36-3 สำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุแข็งและหยาบ ด้วยตัวกรองดาวในคลาสฝุ่น M
ทนทาน, ทนทานและเคลื่อนที่ได้: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 3 มอเตอร์ระดับกลาง IVM 60 / 36-3 สำหรับการดูดซับวัสดุแข็งและหยาบระดับสากลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม เครื่องที่เชื่อถือได้ทำงานในการดำเนินงานเฟสเดียว มอเตอร์สามตัวแต่ละตัวสามารถควบคุมแยกกันได้ ตัวกรองดาวขนาดใหญ่ในคลาส M ที่มีการส่งผ่านสามารถทำความสะอาดได้ง่ายสะดวกสบายและเชื่อถือได้ การทำความสะอาดตัวกรองช่วยยืดอายุการใช้งานซึ่งช่วยลดความพยายามในการบำรุงรักษา ร่างกายและภาชนะเก็บของเครื่องทำจากสแตนเลสทนกรดในขณะที่ตัวเรือนได้รับการผลิตจากเหล็กทนและมีล้อขนาดใหญ่ที่ทำให้การขนส่งง่ายขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
ติดตั้งพร้อมมอเตอร์โบลเวอร์สามตัวมอเตอร์สามตัวทรงพลังให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าประทับใจ สามารถเปิดมอเตอร์แยกสำหรับพลังดูดแต่ละแบบได้ตามต้องการ
สามารถทำความสะอาดไส้กรอง IVM ด้วยมือใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษเหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส M เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|221 / 799
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|60
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|3.6
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|79
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2.2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|68
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|72.574
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1020 x 680 x 1490
อุปกรณ์
- ไส้กรองหลัก: Star filter
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
