เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 3 ระดับมอเตอร์เคลื่อนที่และมีประสิทธิภาพ IVM 60 / 36-3 สำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุแข็งและหยาบ ด้วยตัวกรองดาวในคลาสฝุ่น M

ทนทาน, ทนทานและเคลื่อนที่ได้: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 3 มอเตอร์ระดับกลาง IVM 60 / 36-3 สำหรับการดูดซับวัสดุแข็งและหยาบระดับสากลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม เครื่องที่เชื่อถือได้ทำงานในการดำเนินงานเฟสเดียว มอเตอร์สามตัวแต่ละตัวสามารถควบคุมแยกกันได้ ตัวกรองดาวขนาดใหญ่ในคลาส M ที่มีการส่งผ่านสามารถทำความสะอาดได้ง่ายสะดวกสบายและเชื่อถือได้ การทำความสะอาดตัวกรองช่วยยืดอายุการใช้งานซึ่งช่วยลดความพยายามในการบำรุงรักษา ร่างกายและภาชนะเก็บของเครื่องทำจากสแตนเลสทนกรดในขณะที่ตัวเรือนได้รับการผลิตจากเหล็กทนและมีล้อขนาดใหญ่ที่ทำให้การขนส่งง่ายขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/36 -3: ติดตั้งพร้อมมอเตอร์โบลเวอร์สามตัว
มอเตอร์สามตัวทรงพลังให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าประทับใจ สามารถเปิดมอเตอร์แยกสำหรับพลังดูดแต่ละแบบได้ตามต้องการ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/36 -3: สามารถทำความสะอาดไส้กรอง IVM ด้วยมือ
ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/36 -3: ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส M เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 221 / 799
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 60
Rated input power (กิโลวัตต์) 3.6
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 79
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 68
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 72.574
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1020 x 680 x 1490

อุปกรณ์

  • ไส้กรองหลัก: Star filter
  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/36 -3
วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม