เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M

ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่นคลาส M: IVS 100/40 M เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลาส สำหรับการดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้างขนาด 4 kW และมอเตอร์สามเฟส

รุ่นเริ่มต้นในกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร์คลาสของเราที่มีใบรับรองฝุ่นระดับ class M กำลังสร้างชื่อเสียงด้วยคุณค่าทางด้านประสิทธิภาพที่น่าประทับใจและอุปกรณ์ที่เป็นเลิศ IVS 100/40 M มีมอเตอร์สามเฟสที่มีประสิทธิภาพ (IE2) พร้อมการสตาร์ทเครื่องอย่างนุ่มนวล เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำลังสูงสุดเมื่อสตาร์ทเครื่องพร้อมกับโบลเวอร์แบบช่องด้านข้างขนาด 4.0 kW อันทรงพลัง ตัวกรองรูปดาวขนาดใหญ่จับฝุ่นละเอียดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างน่าเชื่อถือ ในขณะที่ตัวกรองแบบเขย่าแนวนอนหมายความว่าการทำความสะอาดระบบตัวกรองไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ มั่นใจได้ด้วยการติดตั้งระบบเกียร์ในตัวสำหรับการส่งกำลังได้ตามเป้าหมายและเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้แรงดูดแรงมากหรือน้อยเพียงใดจึงไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์การทำความสะอาด ข้อดีอีกประการหนึ่งคือมีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม เป็นผลให้สิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระหว่างวันทำงานและเมื่อมีการขนย้ายเครื่องจักร IVS 100/40 M ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยภาชนะสแตนเลสขนาด 100 ลิตรที่มีกลไกการวางที่สะดวก รีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยเสริมอุปกรณ์ที่หลากหลาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M: Dust class M
Dust class M
อุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M: เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
ด้วยกำลังไฟ 4 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับการดูดฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M: การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 138 / 500
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 175 / 17.5
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 4.2
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 75
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 142
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 148.274
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1202 x 686 x 1465

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม