เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/40 M
ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่นคลาส M: IVS 100/40 M เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลาส สำหรับการดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้างขนาด 4 kW และมอเตอร์สามเฟส
รุ่นเริ่มต้นในกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร์คลาสของเราที่มีใบรับรองฝุ่นระดับ class M กำลังสร้างชื่อเสียงด้วยคุณค่าทางด้านประสิทธิภาพที่น่าประทับใจและอุปกรณ์ที่เป็นเลิศ IVS 100/40 M มีมอเตอร์สามเฟสที่มีประสิทธิภาพ (IE2) พร้อมการสตาร์ทเครื่องอย่างนุ่มนวล เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำลังสูงสุดเมื่อสตาร์ทเครื่องพร้อมกับโบลเวอร์แบบช่องด้านข้างขนาด 4.0 kW อันทรงพลัง ตัวกรองรูปดาวขนาดใหญ่จับฝุ่นละเอียดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างน่าเชื่อถือ ในขณะที่ตัวกรองแบบเขย่าแนวนอนหมายความว่าการทำความสะอาดระบบตัวกรองไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ มั่นใจได้ด้วยการติดตั้งระบบเกียร์ในตัวสำหรับการส่งกำลังได้ตามเป้าหมายและเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้แรงดูดแรงมากหรือน้อยเพียงใดจึงไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์การทำความสะอาด ข้อดีอีกประการหนึ่งคือมีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม เป็นผลให้สิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระหว่างวันทำงานและเมื่อมีการขนย้ายเครื่องจักร IVS 100/40 M ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยภาชนะสแตนเลสขนาด 100 ลิตรที่มีกลไกการวางที่สะดวก รีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยเสริมอุปกรณ์ที่หลากหลาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
Dust class Mอุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอด้วยกำลังไฟ 4 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับการดูดฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวลใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|138 / 500
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|175 / 17.5
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|4.2
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|75
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2.2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|142
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|148.274
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1202 x 686 x 1465
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
วิดีโอ