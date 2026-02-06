เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำทางอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร์ IVS 100/55 M สำหรับการกำจัดฝุ่นละเอียดจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมใบรับรองระดับฝุ่น M และช่องเป่าลมด้านข้าง 5.5 kW

เหมาะสำหรับการใช้งานมีการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอยู่กับที่ เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมระดับ IVS 100/55 M ของเราเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นขนาดใหญ่จำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างปลอดภัย ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่นคลาส M และประหยัดพลังงาน (IE2) เครื่องดูดฝุ่นยังสร้างความประทับใจด้วยมอเตอร์สามเฟสที่แข็งแกร่งและพัดลมช่องทางด้านข้าง 5.5 kW ประสิทธิภาพสูง ด้วยฟังก์ชั่นสตาร์ทอัพแบบนุ่มนวลสามารถใช้งานได้ง่ายโดยใช้เต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรมขนาด 16 แอมป์ทั่วไป เพื่อความคล่องตัวสูงสุดมีตัวเลือกในการจัดเก็บอุกปรณ์เสริมที่ตัวเครื่อง ตัวกรองทรงดาวขนาดใหญ่ 16 ตัวใช้พื้นที่น้อยมากและสามารถทำความสะอาดได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้เครื่องเขย่าฟิลเตอร์แนวนอน กล่องเกียร์ให้ความมั่นใจในผลการทำความสะอาดที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงแรงที่ใช้และสะดวกมากสำหรับผู้ใช้ ในทำนองเดียวกันกลไกการตั้งค่าของภาชนะสแตนเลสขนาด 100 ลิตรทำให้ผู้ใช้ว่างเปล่าได้ง่ายขึ้น รีโมทควบคุมเสริมสำหรับการเปิดและปิดเครื่องจากระยะไกลสูงสุด 30 ม. ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรกับผู้ใช้ของ IVS 100/55 M.

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M: Dust class M
Dust class M
อุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M: เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
ด้วยกำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M: การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 138 / 500
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 240 / 24
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 5.5
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 77
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 148
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 148.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1202 x 686 x 1465

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
