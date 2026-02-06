เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำทางอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร์ IVS 100/55 M สำหรับการกำจัดฝุ่นละเอียดจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมใบรับรองระดับฝุ่น M และช่องเป่าลมด้านข้าง 5.5 kW
เหมาะสำหรับการใช้งานมีการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอยู่กับที่ เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมระดับ IVS 100/55 M ของเราเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นขนาดใหญ่จำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างปลอดภัย ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่นคลาส M และประหยัดพลังงาน (IE2) เครื่องดูดฝุ่นยังสร้างความประทับใจด้วยมอเตอร์สามเฟสที่แข็งแกร่งและพัดลมช่องทางด้านข้าง 5.5 kW ประสิทธิภาพสูง ด้วยฟังก์ชั่นสตาร์ทอัพแบบนุ่มนวลสามารถใช้งานได้ง่ายโดยใช้เต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรมขนาด 16 แอมป์ทั่วไป เพื่อความคล่องตัวสูงสุดมีตัวเลือกในการจัดเก็บอุกปรณ์เสริมที่ตัวเครื่อง ตัวกรองทรงดาวขนาดใหญ่ 16 ตัวใช้พื้นที่น้อยมากและสามารถทำความสะอาดได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้เครื่องเขย่าฟิลเตอร์แนวนอน กล่องเกียร์ให้ความมั่นใจในผลการทำความสะอาดที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงแรงที่ใช้และสะดวกมากสำหรับผู้ใช้ ในทำนองเดียวกันกลไกการตั้งค่าของภาชนะสแตนเลสขนาด 100 ลิตรทำให้ผู้ใช้ว่างเปล่าได้ง่ายขึ้น รีโมทควบคุมเสริมสำหรับการเปิดและปิดเครื่องจากระยะไกลสูงสุด 30 ม. ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรกับผู้ใช้ของ IVS 100/55 M.
คุณสมบัติและจุดเด่น
Dust class Mอุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอด้วยกำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวลใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|138 / 500
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|240 / 24
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|5.5
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|77
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2.2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|148
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|148.774
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1202 x 686 x 1465
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
