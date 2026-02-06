เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/75 M

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุดของเราจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับซุปเปอร์คลาสพร้อมการรับรองฝุ่นระดับ class M: IVS 100/75 M พร้อมมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้าง 7.5 kW สำหรับฝุ่นปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

IVS 100/75 M เป็นรุ่นสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นงานอุตสาหกรรมระดับซูเปอร์คลาสของเราพร้อมการรับรองฝุ่นระดับ class M ติดตั้งด้วยส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ เช่น มอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้างขนาด 7.5 kW นอกจากนี้ยังสามารถดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างปลอดภัย มอเตอร์สามเฟสที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนี้ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูง (IE2) และมีฟังก์ชันการสตาร์ทแบบนุ่มนวล ซึ่งป้องกันการใช้พลังงานสูงสุดในระหว่างการสตาร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องยังได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานต่อเนื่องแบบเคลื่อนที่และอยู่กับที่ และติดตั้งภาชนะสแตนเลสไร้การกัดกร่อนความจุ 100 ลิตร และกลไกการวางพร้อมตัวกรองรูปดาวขนาดใหญ่ 16 แฉก ระบบกรองทำความสะอาดโดยใช้เระบบทำความสะอาดตัวกรองแนวนอนแบบแมนนวล ระบบกล่องเกียร์ทดพิเศษสำหรับการส่งกำลังแบบกำหนดเป้าหมายได้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เทียบเคียงได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะใช้แรงมากน้อยเพียงใด สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมไว้บนเครื่องได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย ในขณะที่รีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นส่วนเสริมที่ใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทใน IVS 100/75 M

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/75 M: Dust class M
อุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/75 M: เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
ด้วยกำลังไฟ 7.5 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/75 M: การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรองรูปดาวขนาดใหญ่
  • เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
  • ล้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สูงสุดแม้บนพื้นที่ไม่เรียบและภายใต้ภาระหนัก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 148 / 536
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 290 / 29
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 7.5
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 165
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 165.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1202 x 686 x 1465

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
