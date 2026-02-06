เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/75 M
เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุดของเราจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับซุปเปอร์คลาสพร้อมการรับรองฝุ่นระดับ class M: IVS 100/75 M พร้อมมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้าง 7.5 kW สำหรับฝุ่นปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
IVS 100/75 M เป็นรุ่นสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นงานอุตสาหกรรมระดับซูเปอร์คลาสของเราพร้อมการรับรองฝุ่นระดับ class M ติดตั้งด้วยส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ เช่น มอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้างขนาด 7.5 kW นอกจากนี้ยังสามารถดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างปลอดภัย มอเตอร์สามเฟสที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนี้ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูง (IE2) และมีฟังก์ชันการสตาร์ทแบบนุ่มนวล ซึ่งป้องกันการใช้พลังงานสูงสุดในระหว่างการสตาร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องยังได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานต่อเนื่องแบบเคลื่อนที่และอยู่กับที่ และติดตั้งภาชนะสแตนเลสไร้การกัดกร่อนความจุ 100 ลิตร และกลไกการวางพร้อมตัวกรองรูปดาวขนาดใหญ่ 16 แฉก ระบบกรองทำความสะอาดโดยใช้เระบบทำความสะอาดตัวกรองแนวนอนแบบแมนนวล ระบบกล่องเกียร์ทดพิเศษสำหรับการส่งกำลังแบบกำหนดเป้าหมายได้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เทียบเคียงได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะใช้แรงมากน้อยเพียงใด สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมไว้บนเครื่องได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย ในขณะที่รีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นส่วนเสริมที่ใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทใน IVS 100/75 M
คุณสมบัติและจุดเด่น
Dust class Mอุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอด้วยกำลังไฟ 7.5 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวลใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรองรูปดาวขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
- ล้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สูงสุดแม้บนพื้นที่ไม่เรียบและภายใต้ภาระหนัก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|148 / 536
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|290 / 29
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|7.5
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2.2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|165
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|165.774
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1202 x 686 x 1465
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
วิดีโอ