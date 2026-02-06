เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap M Z22
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมการออกแบบให้มีระบบมอเตอร์ดูดด้านข้างที่มีการสึกหรอต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง (เช่น อุตสาหกรรมการผลิต) สำหรับฝุ่นละเอียดในระดับฝุ่น Class M, ATEX โซน 22 และพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนด้านสุขอนามัย
IVC 60/30 Ap M Z22 เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมโการออกแบบให้มีระบบมอเตอร์ดูดด้านข้างที่ทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องจักรมาตรฐานทั้งหมด เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในพื้นที่การผลิตและสำหรับทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตใน ATEX โซน 22 นอกจากนี้ เครื่องยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นระดับ M ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือสำหรับพื้นที่ที่มีสุขอนามัยที่เข้มงวดมาก กฎระเบียบ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
Dust class Mอุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอโบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างให้แรงดูดกำลังสูงพร้อมอายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะ
การทำความสะอาดแผ่นกรอง IVC แบบแมนนวล (Ap)
- ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัด
- ไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด
- เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|53.3 / 192
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|250 / 25
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|60
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|3
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|77
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|1.9
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|95
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|95.559
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|970 x 690 x 1240
อุปกรณ์
- ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
วิดีโอ