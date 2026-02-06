เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap M Z22

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมการออกแบบให้มีระบบมอเตอร์ดูดด้านข้างที่มีการสึกหรอต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง (เช่น อุตสาหกรรมการผลิต) สำหรับฝุ่นละเอียดในระดับฝุ่น Class M, ATEX โซน 22 และพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนด้านสุขอนามัย

IVC 60/30 Ap M Z22 เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมโการออกแบบให้มีระบบมอเตอร์ดูดด้านข้างที่ทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องจักรมาตรฐานทั้งหมด เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในพื้นที่การผลิตและสำหรับทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตใน ATEX โซน 22 นอกจากนี้ เครื่องยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นระดับ M ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือสำหรับพื้นที่ที่มีสุขอนามัยที่เข้มงวดมาก กฎระเบียบ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap M Z22: ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap M Z22: Dust class M
อุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVC 60/30 Ap M Z22: เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างให้แรงดูดกำลังสูงพร้อมอายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะ
การทำความสะอาดแผ่นกรอง IVC แบบแมนนวล (Ap)
  • ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
มาพร้อมไส้กรองแบบแบนขนาดกะทัดรัด
  • ไส้กรองดีไซน์กะทัดรัด
  • เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งได้ดีถึง ระดับฝุ่นคลาส M
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 53.3 / 192
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 250 / 25
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 60
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 3
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 77
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 1.9
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 95.559
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 970 x 690 x 1240

อุปกรณ์

  • ไส้กรองหลัก: แผ่นกรองจีบแบน
  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
