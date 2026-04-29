เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/12-1 H Z22
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ ขนาดกลาง มาพร้อมเทอร์ไบน์ EC เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นละเอียดและหยาบในฝุ่นคลาส H อย่างปลอดภัย และสามารถใช้งานใน ATEX Zone 22 ได้
สำหรับการดูดฝุ่นทั่วไปของปริมาณเล็กถึงปานกลางทั้งฝุ่นละเอียดและหยาบในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม – ใน ATEX Zone 22: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมคลาสกลาง IVM 40/12-1 H Z22 แบบมอเตอร์เดี่ยว ป้องกันการระเบิด พร้อมมอเตอร์ EC เครื่องทรงพลังและเชื่อถือได้ ทำงานด้วยไฟฟ้าแบบเฟสเดียว ออกแบบมาให้กะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้ายง่าย และคล่องตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเฉพาะ ด้วยระบบทำความสะอาดไส้กรอง Pull and Clean นวัตกรรมใหม่ ไส้กรอง Star Filter ขนาดใหญ่ สำหรับฝุ่นคลาส M สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นยังมาพร้อม ไส้กรองทรงกระบอก สำหรับฝุ่นคลาส H ที่ได้รับการรับรอง พร้อมระบบตรวจจับไส้กรอง ทำให้ได้รับการรับรองสำหรับ คลาสฝุ่น H ด้วย ถังเก็บฝุ่นและถังไส้กรองของเครื่องทำจาก สแตนเลสคุณภาพสูงที่ทนกรด ขณะที่โครงเครื่องทำจากเหล็กแข็งแรงทนทาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
Dust class Hตัวเครื่องได้รับการรับรองตาม DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส H เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส H
มอเตอร์ เทอร์ไบน์ EC สึกหรอต่ำออกแบบแบบไร้แปรง (Brushless) เพื่อการทำงานที่สึกหรอน้อย เหมาะสำหรับการทำงานแบบ สามกะ ด้วยอายุการใช้งานขั้นต่ำ 5,000 ชั่วโมง
ทำความสะอาดไส้กรองด้วยมือแบบ Pull-and-Clean
- ทำความสะอาดไส้กรองได้ในขั้นตอนเดียวระหว่างการทำงาน
- การกำจัดฝุ่นแบบสึกหรอต่ำด้วยการกลับทิศทางลม
มาพร้อมไส้กรองแบบ Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษและไส้กรองเสริมแบบทรงกระบอก
- เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส H
- ความปลอดภัยสูงสุดด้วย ระบบไส้กรองสองขั้นตอน พร้อมอัตราการแยกฝุ่นที่เหมาะสม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|43.8 / 158
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|249 / 24.9
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|40
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (กิโลวัตต์)
|1 x 1.2
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของจุดเชื่อมต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของอุปกรณ์เสริม
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|1.6
|ไส้กรองรอง ระดับฝุ่น
|H
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองเสริม (ตร.ม)
|1.6
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|51
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|51.774
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|645 x 655 x 1140
อุปกรณ์
- ไส้กรองหลัก: Star filter
- ไส้กรองเสริม: ไส้กรอง
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ATEX Zone 22
- สำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นขนาดเล็กถึงกลางใน คลาส H
- สำหรับการใช้งานที่ยากที่สุดนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการดูดวัสดุกาว