เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/12-1 H Z22

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ ขนาดกลาง มาพร้อมเทอร์ไบน์ EC เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นละเอียดและหยาบในฝุ่นคลาส H อย่างปลอดภัย และสามารถใช้งานใน ATEX Zone 22 ได้

สำหรับการดูดฝุ่นทั่วไปของปริมาณเล็กถึงปานกลางทั้งฝุ่นละเอียดและหยาบในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม – ใน ATEX Zone 22: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมคลาสกลาง IVM 40/12-1 H Z22 แบบมอเตอร์เดี่ยว ป้องกันการระเบิด พร้อมมอเตอร์ EC เครื่องทรงพลังและเชื่อถือได้ ทำงานด้วยไฟฟ้าแบบเฟสเดียว ออกแบบมาให้กะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้ายง่าย และคล่องตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเฉพาะ ด้วยระบบทำความสะอาดไส้กรอง Pull and Clean นวัตกรรมใหม่ ไส้กรอง Star Filter ขนาดใหญ่ สำหรับฝุ่นคลาส M สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นยังมาพร้อม ไส้กรองทรงกระบอก สำหรับฝุ่นคลาส H ที่ได้รับการรับรอง พร้อมระบบตรวจจับไส้กรอง ทำให้ได้รับการรับรองสำหรับ คลาสฝุ่น H ด้วย ถังเก็บฝุ่นและถังไส้กรองของเครื่องทำจาก สแตนเลสคุณภาพสูงที่ทนกรด ขณะที่โครงเครื่องทำจากเหล็กแข็งแรงทนทาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
Dust class H
ตัวเครื่องได้รับการรับรองตาม DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส H เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส H
มอเตอร์ เทอร์ไบน์ EC สึกหรอต่ำ
ออกแบบแบบไร้แปรง (Brushless) เพื่อการทำงานที่สึกหรอน้อย เหมาะสำหรับการทำงานแบบ สามกะ ด้วยอายุการใช้งานขั้นต่ำ 5,000 ชั่วโมง
ทำความสะอาดไส้กรองด้วยมือแบบ Pull-and-Clean
  • ทำความสะอาดไส้กรองได้ในขั้นตอนเดียวระหว่างการทำงาน
  • การกำจัดฝุ่นแบบสึกหรอต่ำด้วยการกลับทิศทางลม
มาพร้อมไส้กรองแบบ Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษและไส้กรองเสริมแบบทรงกระบอก
  • เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส H
  • ความปลอดภัยสูงสุดด้วย ระบบไส้กรองสองขั้นตอน พร้อมอัตราการแยกฝุ่นที่เหมาะสม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 43.8 / 158
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 249 / 24.9
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 40
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) 1 x 1.2
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของจุดเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของอุปกรณ์เสริม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 1.6
ไส้กรองรอง ระดับฝุ่น H
พื้นที่กรองของ ไส้กรองเสริม (ตร.ม) 1.6
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 51
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 51.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 645 x 655 x 1140

อุปกรณ์

  • ไส้กรองหลัก: Star filter
  • ไส้กรองเสริม: ไส้กรอง
  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/12-1 H Z22
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับใช้งานใน ATEX Zone 22
  • สำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นขนาดเล็กถึงกลางใน คลาส H
  • สำหรับการใช้งานที่ยากที่สุดนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการดูดวัสดุกาว
