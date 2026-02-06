เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/30 M Z22

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกลางแบบพกพา IVM 60/30 M Z22 ได้รับการรับรองตาม 2014/34 / EU และเหมาะสำหรับ ATEX Zone 22 พร้อมตัวเป่าลมด้านข้างสำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม

พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อกำจัดฝุ่นละเอียดฝุ่นที่เป็นอันตรายและระเบิดได้: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมระดับกลาง IVM 60/30 M Z22 สร้างความประทับใจด้วยเครื่องเป่าลมด้านข้างที่ทนทานและการทำงานแบบสามเฟสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและหากต้องการ ตลอดเวลา เครื่องที่แข็งแกร่งพร้อมตัวเรือนเหล็กทนและตัวถังและภาชนะสแตนเลสทนกรดมีตัวกรองดาวขนาดใหญ่ในคลาสฝุ่น M และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการทำงานใน ATEX Zone 22 เครื่องดูดฝุ่นได้รับการรับรองตาม 2014 / 34 / EU ล้อขนาดใหญ่รับประกันความคล่องตัวสูงสุดในขณะที่การทำความสะอาดตัวกรองด้วยมือที่เชื่อถือได้พร้อมเกียร์ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/30 M Z22: ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/30 M Z22: Dust class M
อุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/30 M Z22: เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ
มีกำลังมอเตอร์ 3 kW และ Soft Start สำหรับการดูดฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
สามารถทำความสะอาดไส้กรอง IVM ด้วยมือ
  • ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
  • ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
  • เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส M
  • เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 68 / 244.8
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 286 / 28.6
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 60
Rated input power (กิโลวัตต์) 3
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 79
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 102
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 102.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1040 x 680 x 1840

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
