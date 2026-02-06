เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 60/30 M Z22
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกลางแบบพกพา IVM 60/30 M Z22 ได้รับการรับรองตาม 2014/34 / EU และเหมาะสำหรับ ATEX Zone 22 พร้อมตัวเป่าลมด้านข้างสำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม
พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อกำจัดฝุ่นละเอียดฝุ่นที่เป็นอันตรายและระเบิดได้: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมระดับกลาง IVM 60/30 M Z22 สร้างความประทับใจด้วยเครื่องเป่าลมด้านข้างที่ทนทานและการทำงานแบบสามเฟสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและหากต้องการ ตลอดเวลา เครื่องที่แข็งแกร่งพร้อมตัวเรือนเหล็กทนและตัวถังและภาชนะสแตนเลสทนกรดมีตัวกรองดาวขนาดใหญ่ในคลาสฝุ่น M และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการทำงานใน ATEX Zone 22 เครื่องดูดฝุ่นได้รับการรับรองตาม 2014 / 34 / EU ล้อขนาดใหญ่รับประกันความคล่องตัวสูงสุดในขณะที่การทำความสะอาดตัวกรองด้วยมือที่เชื่อถือได้พร้อมเกียร์ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
Dust class Mอุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอมีกำลังมอเตอร์ 3 kW และ Soft Start สำหรับการดูดฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
สามารถทำความสะอาดไส้กรอง IVM ด้วยมือ
- ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
- ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
- เหมาะสำหรับการดูดของแข็งและฝุ่นอย่างปลอดภัย ถึงระดับฝุ่นคลาส M
- เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|68 / 244.8
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|286 / 28.6
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|60
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|3
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|79
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|102
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|102.774
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1040 x 680 x 1840
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
วิดีโอ