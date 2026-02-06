เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 เป็นสูญญากาศทางอุตสาหกรรมระดับสุดยอดที่ทรงพลังด้านช่อง 5.5 kW สำหรับการดูดฝุ่น M คลาสที่อาจเกิดการระเบิดได้อย่างปลอดภัย
เพื่อการดูดฝุ่นจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างปลอดภัยด้วยใบรับรองระดับฝุ่น M และอนุญาตให้ใช้ใน Ex Zone 22: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมระดับ IVS 100/55 M Z22 ของเราพร้อมด้วยเครื่องเป่าลมด้านข้าง 5.5 kW ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง (IE2) เหมาะสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่องและแบบเคลื่อนที่และด้วยฟังก์ชั่นสตาร์ทอัพแบบนุ่มนวลสามารถใช้งานได้โดยใช้เต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรมขนาด 16 แอมป์ปกติ ตัวกรองแนวนอนพร้อมกระปุกเกียร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดสูงสุดของตัวกรองดาวขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรอง M โดยกระปุกเกียร์สำหรับการส่งผ่านพลังงานเป้าหมายจะให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดตัวกรองที่ดีอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงปริมาณ กลไกการตั้งค่าของภาชนะสแตนเลสขนาด 100 ลิตรยังช่วยเสริมความเป็นมิตรกับผู้ใช้ของเครื่อง แนวคิดที่ชาญฉลาดถูกปัดเศษโดยตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับ ATEX Zone 22เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
Dust class Mอุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอด้วยกำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
- ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
- ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
- เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|138 / 500
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|240 / 24
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|5.5
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|77
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2.2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|157
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|157.862
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1202 x 686 x 1500
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่