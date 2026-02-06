เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 เป็นสูญญากาศทางอุตสาหกรรมระดับสุดยอดที่ทรงพลังด้านช่อง 5.5 kW สำหรับการดูดฝุ่น M คลาสที่อาจเกิดการระเบิดได้อย่างปลอดภัย

เพื่อการดูดฝุ่นจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างปลอดภัยด้วยใบรับรองระดับฝุ่น M และอนุญาตให้ใช้ใน Ex Zone 22: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมระดับ IVS 100/55 M Z22 ของเราพร้อมด้วยเครื่องเป่าลมด้านข้าง 5.5 kW ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง (IE2) เหมาะสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่องและแบบเคลื่อนที่และด้วยฟังก์ชั่นสตาร์ทอัพแบบนุ่มนวลสามารถใช้งานได้โดยใช้เต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรมขนาด 16 แอมป์ปกติ ตัวกรองแนวนอนพร้อมกระปุกเกียร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดสูงสุดของตัวกรองดาวขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรอง M โดยกระปุกเกียร์สำหรับการส่งผ่านพลังงานเป้าหมายจะให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดตัวกรองที่ดีอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงปริมาณ กลไกการตั้งค่าของภาชนะสแตนเลสขนาด 100 ลิตรยังช่วยเสริมความเป็นมิตรกับผู้ใช้ของเครื่อง แนวคิดที่ชาญฉลาดถูกปัดเศษโดยตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมป้องกันการระเบิด สำหรับการดูดฝุ่นใน ATEX Zone 22 อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์ครบชุดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN 60335-2-69 สำหรับฝุ่นคลาส M
ด้วยกำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์และระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลสำหรับฝุ่นและของแข็งปริมาณมาก ให้พลังดูดแรงและอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำงานหลายกะและ/หรือการใช้งานกับจุดดูดหลายจุด
การทำความสะอาดตัวกรอง IVS แบบแมนนวล
  • ใช้งานง่ายด้วยคันโยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อจำเป็น
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองและลดภาระในการบำรุงรักษา
  • ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้แรงมากน้อยเพียงใด
ติดตั้งตัวกรอง Star Filter ขนาดใหญ่พิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นที่มีน้ำมันและฝุ่นเหนียวด้วยการเคลือบพิเศษ
  • เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 138 / 500
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 240 / 24
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 5.5
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 77
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 157
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 157.862
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1202 x 686 x 1500

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
อุปกรณ์เสริม