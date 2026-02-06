เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVS 100/75 M Z22
ด้วยขนาด 7.5 กิโลวัตต์ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม รุ่น ป้องกันการระเบิด IVS 100/75 M Z22 มีโบลเวอร์ช่องด้านข้างที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เครื่องป้องกันการระเบิดสำหรับโซน 22 พร้อมใบรับรองระดับการกรองฝุ่น ประเภท M
รุ่นสูงสุดในกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ป้องกันการระเบิด: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม รุ่น ป้องกันการระเบิด IVS 100/75 M Z22 สร้างความประทับใจด้วยการใช้งานที่หลากหลาย ระดับความปลอดภัยสูงสุด และข้อมูลประสิทธิภาพที่โดดเด่น เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ เครื่องดูดฝุ่นมีพัดลมระบายอากาศด้านข้างขนาด 7.5 กิโลวัตต์พร้อมประสิทธิภาพ IE2 และการสตาร์ทแบบนุ่มนวลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีกำลังไฟสูงสุดที่ไม่ต้องการเมื่อสตาร์ทเครื่อง เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นผงละเอียดปริมาณมากซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและฝุ่นที่อาจระเบิดได้ อนุญาตให้ใช้ในโซน 22 และได้รับการใบรับรองระดับการกรองฝุ่น ประเภท M ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากขนาดใหญ่และ –ไส้กรองพิเศษ – ใบรับรองระดับการกรองฝุ่น ประเภท M เครื่องดูดกรองแนวนอนพร้อมกระปุกเกียร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังดูดสูงสุดต่อเนื่องตลอดเวลา ในขณะที่ถังแตนเลสบรรจุได้ 100 ลิตรพร้อมกลไกการจัดเรียงจะทำหน้าที่ดูแลช่วงการทำงานที่ยาวนานและกำจัดทิ้งได้ง่าย มีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการขนส่ง
คุณสมบัติและจุดเด่น
เหมาะสำหรับโซน 22เครื่องดูดฝุ่น IVS Ex รับประกันระดับความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีล่าสุด การดูดฝุ่นของสารที่เชื่อถือได้ซึ่งอาจทำให้สุขภาพมีความเสี่ยงเช่นฝุ่นระเบิด
เริ่มต้นการทำงานแบบประหยัดพลังงานกระแสเริ่มต้นต่ำป้องกันไม่ให้แรงดันไฟตก ยอดพลังงานต่ำช่วยลดต้นทุนพลังงาน จำเป็นต้องมีการป้องกันฟิวส์เครื่องต่ำเท่านั้น (สูงสุด 5.5 A, 16 A การป้องกันฟิวส์เพียงพอแล้ว)
กลไกการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายง่ายต่อการกำจัดตู้คอนเทนเนอร์และประหยัดเวลาโดยตรงบนที่จับ ที่จับคอนเทนเนอร์ที่ใช้งานได้จริงทำหน้าที่เป็นตัวช่วยสำหรับการดึงและดันเครื่องไปยังจุดที่ว่างเปล่า ล้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สูงสุดแม้บนพื้นที่ไม่เรียบและภายใต้ภาระหนัก
การทำงานในแนวนอนของระบบทำความสะอาดตัวกรอง
- มือจับทำความสะอาดไส้กรองแบบแมนนวลนั้นอยู่ที่ระดับความสูงพอเหมาะ เพื่อความสะดวกสบาย
- ไม่คำนึงถึงปริมาณของแรงที่ใช้โดยผู้ใช้กระปุกเกียร์ทำให้มั่นใจถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สอดคล้องกัน
- การหยุดทำงานของตัวกรองนานขึ้นเนื่องจากการทำความสะอาดตัวกรองบ่อยครั้งขึ้นและส่งกำลังมิเตอร์ไปยังตัวกรอง
การจัดการเครื่องจักรที่ใช้งานง่าย
- ที่ยึดท่อและที่เก็บอุปกรณ์เสริมช่วยให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วและการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
- ตะขอสายเคเบิลในตัวสำหรับการจัดเก็บสายเคเบิลที่ปลอดภัย
รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์เสริม)
- รีโมทควบคุมวิทยุเสริมสำหรับการทำงานของเครื่องจากระยะไกลสูงสุด 100 เมตร
- การดำเนินการที่สะดวกและประหยัดเวลาของเครื่องในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเดียว
- การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม: เครื่องดูดฝุ่นสามารถเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้หรือเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|148 / 536
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|290 / 29
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|7.5
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|M
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|2.2
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|180
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|180.862
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1202 x 686 x 1495
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่