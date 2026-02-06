เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc เป็นรุ่น พื้นฐานของรุ่น IVR-L 100 Tc เครื่องทำงานสมบูรณ์แบบสำหรับการดูดและแยกสารหล่อลื่นและขี้กบระบายความร้อนในอุตสาหกรรมโลหะ

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc ขนาดกะทัดรัดเป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Ringler แบบทึบพร้อมตัวเครื่องแบบเอียงและถังบรรจุขนาด 100 ลิตร การทำงานด้วยระบบสูญญากาศนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดของเหลวและ/หรือของแข็งปริมาณมาก เช่น ขี้เลื่อยหรือเศษโลหะ (ให้ปราศจากฝุ่นให้ได้มากที่สุด) สามารถแยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตะกร้าเก็บเศษผง การดูดฝุ่นทั่วทั้งเครื่องโดยไม่ทำให้เกิดการพันกันของท่อดูดทำได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อท่อแบบหมุนได้ 360 องศาบนหัวดูด ระดับฝุ่นและของเหลว จะมองเห็นได้จากท่อระบายน้ำ การระบายน้ำทำได้โดยท่อระบายน้ำโดยใช้การเอียงโครง การออกแบบที่ทนทาน ลูกล้อทนน้ำมัน และสายไฟที่ทนน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้ในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หนักแค่ไหน โครงสร้างที่แข็งแรงยังช่วยให้ยกเครื่องขึ้นได้ด้วยรถยก หรือ โฟล์คลิฟท์

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc: ตัวถังเอียงตามหลักสรีรศาสตร์
ตัวถังเอียงตามหลักสรีรศาสตร์
ระบบอันทันสมัยเพื่อการเทฝุ่นด้วยมืออย่างปลอดภัยและง่ายดาย ระบบแชสซีช่วยให้เทฝุ่นได้เอียงตามหลักสรีรศาสตร์โดยใช้กลไกแบบโรลออฟ เทสิ่งสกปรกทิ้งจากถังเก็บได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย: เพียงเอียงถังไปทางด้านหลังก็เรียบร้อย!
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc: มีความทนทาน ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย
มีความทนทาน ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย
เครื่องและแชสซีมีความแข็งแรงทนทานสูงและมีผนังหนา ข้อต่อท่อแบบหมุนได้พร้อมส่วนโค้งท่อที่หมุนได้ 360 องศา มีตัวเลือกเสริมพร้อมระบบป้องกันการบรรจุเกิน ตัวกรอง หรือตัวยึดอุปกรณ์เสริม
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc: ตัวแสดงระดับของเหลวแบบมองเห็นได้
ตัวแสดงระดับของเหลวแบบมองเห็นได้
ท่อใสสำหรับตรวจสอบปริมาณของเหลวที่ดูดซับ ท่อนี้ยังใช้สำหรับการเทฝุ่นได้อย่างง่ายดาย
ติดตั้งมอเตอร์สองตัวที่มีความเงียบมากเป็นพิเศษ
  • เพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
  • สามารถเปิดมอเตอร์แยกสำหรับพลังดูดแต่ละแบบได้ตามต้องการ
  • ทำงาน เงียบมาก ทำให้ลมระบายความร้อนถูกเป่าออกอย่างสม่ำเสมอ
มาพร้อมแผ่นกรองฝุ่นพื้นผิวขนาดกะทัดรัดระดับ L
  • ป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่กังหันดูดได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 148 / 532
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 230 / 23
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น วัสดุ เหล็ก
Rated input power (กิโลวัตต์) 2.4
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก L
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 0.45
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 50
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 50
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 50.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 640 x 620 x 1060

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
