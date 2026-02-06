เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc เป็นรุ่น พื้นฐานของรุ่น IVR-L 100 Tc เครื่องทำงานสมบูรณ์แบบสำหรับการดูดและแยกสารหล่อลื่นและขี้กบระบายความร้อนในอุตสาหกรรมโลหะ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc ขนาดกะทัดรัดเป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Ringler แบบทึบพร้อมตัวเครื่องแบบเอียงและถังบรรจุขนาด 100 ลิตร การทำงานด้วยระบบสูญญากาศนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดของเหลวและ/หรือของแข็งปริมาณมาก เช่น ขี้เลื่อยหรือเศษโลหะ (ให้ปราศจากฝุ่นให้ได้มากที่สุด) สามารถแยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตะกร้าเก็บเศษผง การดูดฝุ่นทั่วทั้งเครื่องโดยไม่ทำให้เกิดการพันกันของท่อดูดทำได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อท่อแบบหมุนได้ 360 องศาบนหัวดูด ระดับฝุ่นและของเหลว จะมองเห็นได้จากท่อระบายน้ำ การระบายน้ำทำได้โดยท่อระบายน้ำโดยใช้การเอียงโครง การออกแบบที่ทนทาน ลูกล้อทนน้ำมัน และสายไฟที่ทนน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้ในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หนักแค่ไหน โครงสร้างที่แข็งแรงยังช่วยให้ยกเครื่องขึ้นได้ด้วยรถยก หรือ โฟล์คลิฟท์
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวถังเอียงตามหลักสรีรศาสตร์ระบบอันทันสมัยเพื่อการเทฝุ่นด้วยมืออย่างปลอดภัยและง่ายดาย ระบบแชสซีช่วยให้เทฝุ่นได้เอียงตามหลักสรีรศาสตร์โดยใช้กลไกแบบโรลออฟ เทสิ่งสกปรกทิ้งจากถังเก็บได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย: เพียงเอียงถังไปทางด้านหลังก็เรียบร้อย!
มีความทนทาน ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเครื่องและแชสซีมีความแข็งแรงทนทานสูงและมีผนังหนา ข้อต่อท่อแบบหมุนได้พร้อมส่วนโค้งท่อที่หมุนได้ 360 องศา มีตัวเลือกเสริมพร้อมระบบป้องกันการบรรจุเกิน ตัวกรอง หรือตัวยึดอุปกรณ์เสริม
ตัวแสดงระดับของเหลวแบบมองเห็นได้ท่อใสสำหรับตรวจสอบปริมาณของเหลวที่ดูดซับ ท่อนี้ยังใช้สำหรับการเทฝุ่นได้อย่างง่ายดาย
ติดตั้งมอเตอร์สองตัวที่มีความเงียบมากเป็นพิเศษ
- เพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
- สามารถเปิดมอเตอร์แยกสำหรับพลังดูดแต่ละแบบได้ตามต้องการ
- ทำงาน เงียบมาก ทำให้ลมระบายความร้อนถูกเป่าออกอย่างสม่ำเสมอ
มาพร้อมแผ่นกรองฝุ่นพื้นผิวขนาดกะทัดรัดระดับ L
- ป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่กังหันดูดได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|148 / 532
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|230 / 23
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|วัสดุ เหล็ก
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|2.4
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|L
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|0.45
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|50
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|50
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|50.774
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|640 x 620 x 1060
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
