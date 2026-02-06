เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

ด้วยความจุถัง 100 ลิตรและปั๊มถ่ายของเหลวอัตโนมัติ IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นการแยกและการคืนของเหลวที่มีของแข็งเช่นขี้โลหะ

Ringler รุ่น IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp เป็นเครื่องฝุ่นและดูดน้ำทางอุตสาหกรรมขนาดพอเหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก เครื่องดูดฝุ่นคุณภาพสูงพร้อมถังสแตนเลสขนาด 100 ลิตรทำให้มีปริมาณของเหลวและของแข็งส่วนใหญ่ที่ไม่มีฝุ่นเช่นเศษวัสดุดูดฝุ่น สามารถแยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตะกร้าเสริม IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp ใช้งานได้อเนกประสงค์ด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม แม้แต่สื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนก็สามารถดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมใด ๆ สามารถกำจัดสิ่งสกปรกรอบ ๆ เครื่องดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องพันท่อดูดเนื่องจากการเชื่อมต่อของท่อบนหัวดูดซึ่งหมุนได้ 360 องศา ระดับการเติมปัจจุบันสามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่องปิดท่อระบายน้ำ ปั๊มถังอัตโนมัติเพิ่มความสามารถในการดูดของเหลวที่ถูกส่งคืน โครงสร้างที่แข็งแกร่งรวมถึงลูกล้อที่ทนต่อน้ำมันและสายไฟช่วยให้มั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานจะยาวนานและทำให้เครื่องสามารถทนต่อการใช้งานทางอุตสาหกรรม การก่อสร้างที่แข็งแกร่งยังช่วยให้เครื่องจักรสามารถหยิบขึ้นมาด้วยรถยก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: ตัวถังเอียงตามหลักสรีรศาสตร์
ระบบอันทันสมัยเพื่อการเทฝุ่นด้วยมืออย่างปลอดภัยและง่ายดาย ระบบแชสซีช่วยให้เทฝุ่นได้เอียงตามหลักสรีรศาสตร์โดยใช้กลไกแบบโรลออฟ เทสิ่งสกปรกทิ้งจากถังเก็บได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย: เพียงเอียงถังไปทางด้านหลังก็เรียบร้อย!
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: ถังเก็บน้ำสแตนเลสคุณภาพสูง
ทำความสะอาดง่ายมาก เหมาะสำหรับวัสดุดูดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ท่อใสสำหรับใช้แสดงระดับการเติมและสำหรับระบายของเหลว
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: ฟังก์ชั่นปั๊มถ่ายของเหลว
เครื่องสูบแบบอัตโนมัติจะเพิ่มความสามารถในการคืนสสารที่ถูกดูด ท่อใสสำหรับตรวจสอบปริมาณของเหลวที่ดูดซับ
มีความทนทาน ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย
  • เครื่องและแชสซีมีความแข็งแรงทนทานสูงและมีผนังหนา
  • ข้อต่อท่อแบบหมุนได้พร้อมส่วนโค้งท่อที่หมุนได้ 360 องศา
  • มีตัวเลือกเสริมพร้อมระบบป้องกันการบรรจุเกิน ตัวกรอง หรือตัวยึดอุปกรณ์เสริม
ติดตั้งมอเตอร์สองตัวที่มีความเงียบมากเป็นพิเศษ
  • เพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
  • สามารถเปิดมอเตอร์แยกสำหรับพลังดูดแต่ละแบบได้ตามต้องการ
  • ทำงาน เงียบมาก ทำให้ลมระบายความร้อนถูกเป่าออกอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง) 148 / 532
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 230 / 23
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์) 2.4
ประเภทดูดฝุ่น ไฟฟ้า
รหัสจุดต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก L
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม) 0.45
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 56
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 56
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 56.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 740 x 620 x 1180

อุปกรณ์

  • รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
  • ฟังก์ชั่นปั๊มถ่ายของเหลว
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม