เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
ด้วยความจุถัง 100 ลิตรและปั๊มถ่ายของเหลวอัตโนมัติ IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นการแยกและการคืนของเหลวที่มีของแข็งเช่นขี้โลหะ
Ringler รุ่น IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp เป็นเครื่องฝุ่นและดูดน้ำทางอุตสาหกรรมขนาดพอเหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก เครื่องดูดฝุ่นคุณภาพสูงพร้อมถังสแตนเลสขนาด 100 ลิตรทำให้มีปริมาณของเหลวและของแข็งส่วนใหญ่ที่ไม่มีฝุ่นเช่นเศษวัสดุดูดฝุ่น สามารถแยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตะกร้าเสริม IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp ใช้งานได้อเนกประสงค์ด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม แม้แต่สื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนก็สามารถดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมใด ๆ สามารถกำจัดสิ่งสกปรกรอบ ๆ เครื่องดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องพันท่อดูดเนื่องจากการเชื่อมต่อของท่อบนหัวดูดซึ่งหมุนได้ 360 องศา ระดับการเติมปัจจุบันสามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่องปิดท่อระบายน้ำ ปั๊มถังอัตโนมัติเพิ่มความสามารถในการดูดของเหลวที่ถูกส่งคืน โครงสร้างที่แข็งแกร่งรวมถึงลูกล้อที่ทนต่อน้ำมันและสายไฟช่วยให้มั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานจะยาวนานและทำให้เครื่องสามารถทนต่อการใช้งานทางอุตสาหกรรม การก่อสร้างที่แข็งแกร่งยังช่วยให้เครื่องจักรสามารถหยิบขึ้นมาด้วยรถยก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวถังเอียงตามหลักสรีรศาสตร์ระบบอันทันสมัยเพื่อการเทฝุ่นด้วยมืออย่างปลอดภัยและง่ายดาย ระบบแชสซีช่วยให้เทฝุ่นได้เอียงตามหลักสรีรศาสตร์โดยใช้กลไกแบบโรลออฟ เทสิ่งสกปรกทิ้งจากถังเก็บได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย: เพียงเอียงถังไปทางด้านหลังก็เรียบร้อย!
ถังเก็บน้ำสแตนเลสคุณภาพสูงทำความสะอาดง่ายมาก เหมาะสำหรับวัสดุดูดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ท่อใสสำหรับใช้แสดงระดับการเติมและสำหรับระบายของเหลว
ฟังก์ชั่นปั๊มถ่ายของเหลวเครื่องสูบแบบอัตโนมัติจะเพิ่มความสามารถในการคืนสสารที่ถูกดูด ท่อใสสำหรับตรวจสอบปริมาณของเหลวที่ดูดซับ
มีความทนทาน ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย
- เครื่องและแชสซีมีความแข็งแรงทนทานสูงและมีผนังหนา
- ข้อต่อท่อแบบหมุนได้พร้อมส่วนโค้งท่อที่หมุนได้ 360 องศา
- มีตัวเลือกเสริมพร้อมระบบป้องกันการบรรจุเกิน ตัวกรอง หรือตัวยึดอุปกรณ์เสริม
ติดตั้งมอเตอร์สองตัวที่มีความเงียบมากเป็นพิเศษ
- เพื่อพลังดูดที่ทรงพลังและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
- สามารถเปิดมอเตอร์แยกสำหรับพลังดูดแต่ละแบบได้ตามต้องการ
- ทำงาน เงียบมาก ทำให้ลมระบายความร้อนถูกเป่าออกอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที/ลบ.ม./ชั่วโมง)
|148 / 532
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|230 / 23
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|100
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|Rated input power (กิโลวัตต์)
|2.4
|ประเภทดูดฝุ่น
|ไฟฟ้า
|รหัสจุดต่อ
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
|L
|พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
|0.45
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|56
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|56
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|56.774
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|740 x 620 x 1180
อุปกรณ์
- รวมอุปกรณ์เสริม: ไม่
- ฟังก์ชั่นปั๊มถ่ายของเหลว
วิดีโอ