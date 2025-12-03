FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, 10ลิตร
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดขจัดครายยาง หรือรอยยางจากยานพาหนะ FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, NTA-free
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดขจัดครายยาง หรือรอยยางจากยานพาหนะ ที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อขจัดรอยยางรถยนต์หรือ รถโฟล์ลิฟที่พื้น รวมไปถึงคราบน้ำมันฝังแน่นและคราบเขม่า ตลอดจนสารเคลือบโพลีเมอร์และแว็กซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทปกาวที่ตกค้างก็สามารถช่วยขจัดออกได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
|10
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|1
|ค่า pH
|13
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|10.63
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.229
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 200 x 305
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดพื้น