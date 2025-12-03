FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, 10ลิตร

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดขจัดครายยาง หรือรอยยางจากยานพาหนะ FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, NTA-free

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดขจัดครายยาง หรือรอยยางจากยานพาหนะ ที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อขจัดรอยยางรถยนต์หรือ รถโฟล์ลิฟที่พื้น รวมไปถึงคราบน้ำมันฝังแน่นและคราบเขม่า ตลอดจนสารเคลือบโพลีเมอร์และแว็กซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทปกาวที่ตกค้างก็สามารถช่วยขจัดออกได้

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร) 10
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 1
ค่า pH 13
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 10.63
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.229
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 240 x 200 x 305
รูปแบบการใช้งาน
  • ทำความสะอาดพื้น
