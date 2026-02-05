IVR-L 100/24-2 Tc nhỏ gọn là máy hút bụi công nghiệp loại Ringler chắc chắn với khung nghiêng và thùng chứa 100 lít. Điều này giúp máy phù hợp để hút một lượng lớn chất lỏng và/hoặc chất rắn chẳng hạn như phoi bào (sạch bụi nhất có thể). Có thể dễ dàng tách chất rắn ra khỏi chất lỏng bằng cách sử dụng giỏ phoi tùy chọn. Dễ dàng hút bụi xung quanh toàn bộ máy mà không bị vướng víu ống hút gây khó chịu nhờ kết nối ống xoay 360° trên đầu hút. Mức làm đầy hiện tại luôn được nhìn thấy trên đường ống thoát nước. Việc thoát nước được thực hiện bằng ống thoát nước sử dụng khung nghiêng. Thiết kế chắc chắn, bánh xe chịu dầu và dây nguồn chịu dầu đảm bảo tuổi thọ lâu dài – ngay cả trong điều kiện sử dụng công nghiệp khó khăn nhất. Kết cấu chắc chắn cũng cho phép nâng máy bằng xe nâng.