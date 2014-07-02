Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Ap
Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Ap nhỏ gọn là sản phẩm lý tưởng cho các khu vực chế tạo và máy móc sản xuất. Ống thổi bên hông máy hầu như không hao mòn, giúp máy trở nên lý tưởng cho yêu cầu sử dụng liên tục.
Dòng máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Ap nhỏ ngọn là sản phẩm lý tưởng làm sạch các khu vực sản xuất và sản xuất máy móc. Với quạt gió bên hông chống mòn, máy cũng thích hợp cho việc sử dụng liên tục và lý tưởng như một thiết bị làm sạch tĩnh trong máy sản xuất và đóng gói. Hướng dẫn sử dụng bộ lọc làm sạch kéo dài tuổi thọ bộ lọc đáng kể.
Tính năng và ưu điểm
Quạt gió kênh phụ chống hao mòn
- Quạt thổi biên cung cấp công suất hút cao với tuổi thọ rất dài ít nhất 20.000 giờ. Do đó, dòng máy này lý tưởng cho nhiều thay đổi hoạt động.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Lực hút (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Dung tích thùng chứa (l)
|60
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|3
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 70 DN 50 DN 40
|Độ ồn (dB(A))
|77
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|88
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|89,474
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|970 x 690 x 1240
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không