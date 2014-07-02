Dòng máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Ap nhỏ ngọn là sản phẩm lý tưởng làm sạch các khu vực sản xuất và sản xuất máy móc. Với quạt gió bên hông chống mòn, máy cũng thích hợp cho việc sử dụng liên tục và lý tưởng như một thiết bị làm sạch tĩnh trong máy sản xuất và đóng gói. Hướng dẫn sử dụng bộ lọc làm sạch kéo dài tuổi thọ bộ lọc đáng kể.