Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Tact²
Máy hút bụi công nghiệp kích cỡ nhỏ gọn chuyên vệ sinh các khu vực chế tạo và máy móc sản xuất. Rất phù hợp để sử dụng liên tục nhờ ống nén bên không hao mòn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc máy có thể sử dụng làm thiết bị hút tĩnh cho các loại máy sản xuất hay đóng gói.
Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Tact² nhỏ gọn lý tưởng để làm sạch các khu vực sản xuất và máy móc sản xuất. Nhờ máy nén chống mài mòn, thiết bị có thể được vận hành liên tục, ví dụ như thiết bị hút tĩnh tại máy sản xuất hoặc máy đóng gói.
Tính năng và ưu điểm
Quạt gió kênh phụ chống hao mòn
- Quạt thổi biên cung cấp công suất hút cao với tuổi thọ rất dài ít nhất 20.000 giờ. Do đó, dòng máy này lý tưởng cho nhiều thay đổi hoạt động.
Hệ thống lưới lọc làm sạch tự động
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Lực hút (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Dung tích thùng chứa (l)
|60
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|3
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 50 DN 40
|Độ ồn (dB(A))
|77
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|95
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|95,774
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|970 x 690 x 1240
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không
- Tự động làm đầy ở chế độ tắt