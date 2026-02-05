Máy hút bụi công nghiệp IVM 60/36 -3
Máy hút bụi công nghiệp tầm trung được trang bị 3 động cơ mạnh mẽ và độc lập. Với bộ lọc hình sao và cấp lọc M, IVM 60/36-3 phù hợp ứng dụng trong công nghiệp để hút các loại bụi rắn, mịn.
Bền bỉ, mạnh mẽ, tiện lợi: IVM 60/36-3 là dòng máy hút bụi tầm trung của Karcher, được trang bị 3 động cơ mạnh mẽ với lưu lượng hút lên đến 799 m3/h giúp tăng hiệu suất làm việc cao và hoạt động độc lập có thể tùy chỉnh số lượng động cơ cần dùng với từng lưu lượng yêu cầu, hoàn toàn linh động và tiết kiệm. Bộ lọc hình sao lớn ở cấp độ lọc bụi M với bộ truyền động có thể được vệ sinh dễ dàng và thoải mái. Việc làm sạch bộ lọc dễ dàng và thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ của bộ lọc, do đó giúp giảm áp lực trong việc bảo trì. Thân và thùng chứa của máy được làm từ thép không gỉ chịu axit, trong khi vỏ máy được sản xuất từ thép chịu lực và có bánh xe lớn giúp vận chuyển dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Được trang bị ba động cơ quạt gió
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|60
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|3,6
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 70 DN 50 DN 40
|Độ ồn (dB(A))
|79
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|68
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|72,574
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không