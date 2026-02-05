Bền bỉ, mạnh mẽ, tiện lợi: IVM 60/36-3 là dòng máy hút bụi tầm trung của Karcher, được trang bị 3 động cơ mạnh mẽ với lưu lượng hút lên đến 799 m3/h giúp tăng hiệu suất làm việc cao và hoạt động độc lập có thể tùy chỉnh số lượng động cơ cần dùng với từng lưu lượng yêu cầu, hoàn toàn linh động và tiết kiệm. Bộ lọc hình sao lớn ở cấp độ lọc bụi M với bộ truyền động có thể được vệ sinh dễ dàng và thoải mái. Việc làm sạch bộ lọc dễ dàng và thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ của bộ lọc, do đó giúp giảm áp lực trong việc bảo trì. Thân và thùng chứa của máy được làm từ thép không gỉ chịu axit, trong khi vỏ máy được sản xuất từ ​​thép chịu lực và có bánh xe lớn giúp vận chuyển dễ dàng.