Máy tách bụi công nghiệp
Hút liên tục các hạt lơ lửng Việc khai thác liên tục trực tiếp tại điểm xuất phát của quá trình, cũng như từ khu vực xung quanh, góp phần quan trọng tăng độ tin cậy của quá trình và an toàn lao động. Máy tách bụi công nghiệp của chúng tôi để sử dụng trong sản xuất phù hợp với tất cả các loại bụi và hạt mịn xuất hiện trong quá trình gia công.
Máy hút bụi công nghiệp
Các hạt lơ lửng có thể rất khác nhau: bụi mịn, bụi nguy hiểm, mạt mịn và tất cả các loại mài mòn. Trong nhiều ngành công nghiệp, việc hút bụi quá trình liên tục từ kim loại, thủy tinh, đá, sợi dệt, nông sản hoặc hóa chất trực tiếp trong quá trình này là điều cần thiết. Các thiết bị tách bụi công nghiệp của chúng tôi thu giữ các hạt lơ lửng một cách đáng tin cậy, ngay cả với số lượng lớn, trong hoạt động liên tục 24/7 trực tiếp tại các trung tâm gia công hoặc nhà máy chiết rót được kết nối.
Máy hút bụi công nghiệp dòng Ex
Chúng tôi xây dựng các máy tách bụi công nghiệp chống nổ của mình theo đúng chỉ thị Z22 đối với các hạt lơ lửng và dễ cháy nổ.