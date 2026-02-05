Máy tách bụi công nghiệp

Các hạt lơ lửng có thể rất khác nhau: bụi mịn, bụi nguy hiểm, mạt mịn và tất cả các loại mài mòn. Trong nhiều ngành công nghiệp, việc hút bụi quá trình liên tục từ kim loại, thủy tinh, đá, sợi dệt, nông sản hoặc hóa chất trực tiếp trong quá trình này là điều cần thiết. Các thiết bị tách bụi công nghiệp của chúng tôi thu giữ các hạt lơ lửng một cách đáng tin cậy, ngay cả với số lượng lớn, trong hoạt động liên tục 24/7 trực tiếp tại các trung tâm gia công hoặc nhà máy chiết rót được kết nối.