Máy tách bụi công nghiệp Ex

Đối với mọi thứ lơ lửng trong không khí và dễ nổ Việc chiết xuất liên tục các hạt lơ lửng, dễ nổ trực tiếp tại điểm phát sinh trong quá trình này đặt ra yêu cầu cực kỳ cao đối với các chất thải công nghiệp. Các máy tách bụi và tách bụi Ex của chúng tôi đã và đang chứng tỏ mình trong nhiều năm qua việc sử dụng tại chỗ liên tục 24/7 trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong chế biến kim loại và gỗ, trong các ngành công nghiệp ô tô, hóa chất và dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, sản xuất giấy, trong cao su và công nghiệp chế biến nhựa, cũng như tại Zone 22.