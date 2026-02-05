Máy tách bụi công nghiệp Ex
Đối với mọi thứ lơ lửng trong không khí và dễ nổ Việc chiết xuất liên tục các hạt lơ lửng, dễ nổ trực tiếp tại điểm phát sinh trong quá trình này đặt ra yêu cầu cực kỳ cao đối với các chất thải công nghiệp. Các máy tách bụi và tách bụi Ex của chúng tôi đã và đang chứng tỏ mình trong nhiều năm qua việc sử dụng tại chỗ liên tục 24/7 trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong chế biến kim loại và gỗ, trong các ngành công nghiệp ô tô, hóa chất và dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, sản xuất giấy, trong cao su và công nghiệp chế biến nhựa, cũng như tại Zone 22.
Giải pháp vệ sinh công nghiệp - thiết bị dành cho nhu cầu làm sạch chuyên nghiệp
Tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác vệ sinh công nghiệp là một yếu tố mang tính kinh tế quan trọng cho các doanh nghiệp ở bất kỳ loại hình nào. Các vấn đề về môi trường cũng thể hiện được tính phát triển toàn cầu. Đây là lý do vì sao chúng tôi thiết kế đa dạng các sản phẩm theo yêu cầu của bạn.