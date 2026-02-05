Máy chà sàn liên hợp BD 35/15C Classic BP Pack
Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C Classic là giải pháp lý tưởng cho không gian nhỏ, với thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt, dễ điều khiển. Bộ sạc pin tích hợp cho phép sạc tiện lợi ở mọi nơi.
Với kích thước nhỏ gọn và các tính năng nổi bật, BD 35/15 C mang lại sự linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng làm sạch hiệu quả. Được trang bị đầu bàn chải 35 cm, BD 35/15 C đảm bảo hiệu suất làm sạch cao và khả năng cơ động ấn tượng. Được thiết kế chuyên biệt cho các không gian nhỏ, BD 35/15 C lý tưởng để di chuyển linh hoạt qua các góc hẹp và những khu vực có nhiều đồ đạc. Với chiều cao chỉ 68 cm, máy có thể dễ dàng làm sạch bên dưới hầu hết các loại bàn và nội thất. Một tính năng tiện lợi khác của BD 35/15 C là bộ sạc pin tích hợp trên máy, cho phép người vận hành sạc máy tại bất kỳ vị trí nào. Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C được thiết kế hướng đến bền bỉ với độ tin cậy cao. Kết cấu chắc chắn cùng các linh kiện chất lượng cao đảm bảo tuổi thọ dài lâu ngay cả trong những môi trường làm việc khắt khe. Thiết kế dễ tiếp cận cũng giúp việc bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh trở nên nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.
Tính năng và ưu điểm
Bộ sạc tích hợp trên máy
- Bộ sạc điện áp rộng giúp sạc thuận tiện ở mọi nơi
- Tương thích với dải điện áp rộng
Kích thước nhỏ gọn
- Khả năng di chuyển linh hoạt
- Dễ dàng di chuyển ra khỏi vị trí sát tường
- Dễ dàng xử lý
Hút bụi tối ưu
- Thanh gạt nước giúp hút sạch nước hiệu quả ngay cả trong các góc hẹp
- Làm khô sàn ngay lập tức
Tay lái có thể gấp gọn và điều chỉnh độ cao
- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cất trữ
- Dễ dàng vận chuyển, phù hợp với hầu hết các loại xe ô tô
- Thiết kế công thái học dễ dàng điều chỉnh phù hợp với chiều cao của từng người vận hành.
Lưu lượng nước có thể điều chỉnh
- Lưu lượng nước tối đa 1 lít/phút.
- Có thể điều chỉnh tùy theo loại sàn và mức độ bẩn.
Đầu bàn chải dễ tiếp cận
- Tháo bàn chải không cần dụng cụ
- Dễ dàng bảo trì sau khi vận hành.
Bình chứa nước bẩn có thể tháo rời
- Bảo trì đơn giản.
Chế độ eco!efficiency
- Mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.
- Mức độ tiếng ồn thấp hơn
- Tăng thời gian hoạt động lên đến 25%.
Hệ thống cấp nước cải tiến
- Tuân thủ tiêu chuẩn EU.
- Phân phối nước đồng đều hơn, giúp nâng cao hiệu quả làm sạch.
Màn hình hiển thị
- Hiển thị mã lỗi và trạng thái vận hành, giúp việc bảo trì trở nên thuận tiện hơn.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|350
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|470
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|Tối đa 15 / Tối đa 15
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 1400
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|700
|Loại ắc-quy
|Không bảo dưỡng
|Pin Ắc-quy (V/Ah)
|12 / 38
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2
|Thời gian sạc pin (h)
|Trên danh nghĩa 10
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180 - 180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|25 / 16,5
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 0,95
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|54
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Pin Ắc-quy
- Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm
- Bánh xe di chuyển
Thiết bị
- Loại lưỡi hút: Linatex®
Videos
Khu vực ứng dụng
- BSC
- Bán lẻ
- Nhà hàng - Khách sạn
- ReCa
- Khu vực công
- Y tế
- Văn phòng