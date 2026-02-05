Với kích thước nhỏ gọn và các tính năng nổi bật, BD 35/15 C mang lại sự linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng làm sạch hiệu quả. Được trang bị đầu bàn chải 35 cm, BD 35/15 C đảm bảo hiệu suất làm sạch cao và khả năng cơ động ấn tượng. Được thiết kế chuyên biệt cho các không gian nhỏ, BD 35/15 C lý tưởng để di chuyển linh hoạt qua các góc hẹp và những khu vực có nhiều đồ đạc. Với chiều cao chỉ 68 cm, máy có thể dễ dàng làm sạch bên dưới hầu hết các loại bàn và nội thất. Một tính năng tiện lợi khác của BD 35/15 C là bộ sạc pin tích hợp trên máy, cho phép người vận hành sạc máy tại bất kỳ vị trí nào. Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C được thiết kế hướng đến bền bỉ với độ tin cậy cao. Kết cấu chắc chắn cùng các linh kiện chất lượng cao đảm bảo tuổi thọ dài lâu ngay cả trong những môi trường làm việc khắt khe. Thiết kế dễ tiếp cận cũng giúp việc bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh trở nên nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.