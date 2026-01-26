Rất dễ điều khiển, thân thiện với người dùng và dễ dàng bảo trì, máy chà sàn liên hợp BD 38/12 C là một công cụ chuyên nghiệp và hiệu quả để làm sạch các khu vực nhỏ và bề mặt lộn xộn. Máy được trang bị bàn chải chà có đường kính 38 cm. Pin lithium-ion mới có thời gian chạy dài hơn, khiến nó bền hơn gấp ba lần so với pin chì thông thường. Chế độ eco!efficiency giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, tăng thời gian chạy và giảm độ ồn khoảng 40%. Thiêt bị chuyên dụng BD 38/12 C, nhẹ hơn 35% so với các máy khác trong cùng phân khúc, giúp thuận lợi trong việc vận chuyển.