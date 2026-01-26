Máy chà sàn liên hợp BD 38/12 C Bp Pack
Trọng lượng nhẹ, hoạt động êm ái và nhanh nhẹn: Máy chà sàn liên hợp BD 38/12 C với đầu chà được trang bị pin lithium-ion sạc nhanh, hiệu suất cao và chế độ eco!efficiency.
Rất dễ điều khiển, thân thiện với người dùng và dễ dàng bảo trì, máy chà sàn liên hợp BD 38/12 C là một công cụ chuyên nghiệp và hiệu quả để làm sạch các khu vực nhỏ và bề mặt lộn xộn. Máy được trang bị bàn chải chà có đường kính 38 cm. Pin lithium-ion mới có thời gian chạy dài hơn, khiến nó bền hơn gấp ba lần so với pin chì thông thường. Chế độ eco!efficiency giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, tăng thời gian chạy và giảm độ ồn khoảng 40%. Thiêt bị chuyên dụng BD 38/12 C, nhẹ hơn 35% so với các máy khác trong cùng phân khúc, giúp thuận lợi trong việc vận chuyển.
Tính năng và ưu điểm
Pin lithium-ion hiệu suất cao
- Hoàn toàn không cần bảo trì mặc dù tuổi thọ sử dụng lâu hơn ba lần so với pin thông thường.
- Sạc cấp tốc (sạc đầy trong ba giờ, đầy một nửa trong một giờ).
- Có thể sạc tạm thời hoặc từng phần khi cần thiết.
Bao gồm bộ sạc theo máy hiệu suất cao
- Bộ sạc luôn sẵn có; luôn luôn có thể sạc ắc-quy.
- Có thể được sạc đầy trong ba giờ hoặc sạc bán phần trong một giờ. (Có thể sạc tạm thời bất cứ lúc nào.)
- Bộ sạc tự động tắt. Không tiêu tốn năng lượng ở chế độ nghỉ.
Trọng lượng máy cực nhẹ
- Nhẹ hơn 35% so với thiết bị tương tự.
- Dễ dàng mang vác qua các bậc cầu thang, ngưỡng cửa hoặc cầu thang.
- Dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên các phương tiện.
Công nghệ đĩa chà đáng tin cậy
- Khả năng làm sạch tuyệt vời trên các lớp phủ sàn mịn.
- Phù hợp sử dụng với các loại bàn chải và miếng lau
- Bàn chải bao gồm trong phạm vi cung cấp
Thanh hút trực tiếp sau chổi
- Hút tối ưu ngay cả ở các góc cong.
- Dễ dàng nâng cao bằng bàn đạp chân.
Kích thước nhỏ gọn
- Có thể lái xe ra khỏi tường một góc 90°.
- Không có phần nhô ra khỏi thiết bị.
- Dễ dàng điều khiển
Thanh cầm có thể gập xuống
- Cất đặt gọn nhẹ.
- Vận chuyển được bằng xe tải cỡ nhỏ.
Thanh cầm có chiều cao điều chỉnh được
- Có thể điều chỉnh hiệu quả, an toàn theo chiều cao của người vận hành.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|380
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|480
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|12 / 12
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|1520
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1140
|Loại ắc-quy
|Li-Ion
|Pin Ắc-quy (V/Ah)
|25,2 / 21
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 1,5
|Thời gian sạc pin (h)
|khoảng 2,7
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Chiều rộng góc xoay (mm)
|1050
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|1
|Độ ồn (dB(A))
|65
|Công suất (W)
|500
|Màu sắc
|Màu than
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|48
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|36
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm
- Bánh xe di chuyển
- Thanh hút cong
Thiết bị
- Hệ thống bình kép