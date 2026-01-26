Gọn nhẹ, dễ điều khiển, hoạt động êm ái và vận hành đơn giản: đó là những tính năng nổi bật của máy chà sàn chạy bằng pin BD 43/25 C với công nghệ bàn chải dạng đĩa, vùng hoạt động 43 cm và thùng chứa 25L. Lý tưởng cho các khu vực nhỏ và bừa bộn, và máy rất dễ vệ sinh. BD 43/25 C với hệ thống EASY-Operations và các nút chức năng sử dụng màu vàng giúp các nhân sự chưa được đào tạo cũng dễ dàng sử dụng. Máy được khuyên dùng để làm sạch cơ bản và bảo trì hiệu quả cho các khu vực lên đến 900 m2. Có thể dùng được với thanh gạt bằng cao su thẳng hoặc cong và có thể đặt riêng.