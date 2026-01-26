Máy chà sàn liên hợp BD 43/25 C Bp
Pin hoạt động mạnh mẽ và tiết kiệm: máy chà sàn BD 43/25 C với công nghệ bàn chải dạng đĩa giúp làm sạch lên đến 1700m2/h. Làm sạch cơ bản và bảo trì các khu vực lên đến 900 m2.
Gọn nhẹ, dễ điều khiển, hoạt động êm ái và vận hành đơn giản: đó là những tính năng nổi bật của máy chà sàn chạy bằng pin BD 43/25 C với công nghệ bàn chải dạng đĩa, vùng hoạt động 43 cm và thùng chứa 25L. Lý tưởng cho các khu vực nhỏ và bừa bộn, và máy rất dễ vệ sinh. BD 43/25 C với hệ thống EASY-Operations và các nút chức năng sử dụng màu vàng giúp các nhân sự chưa được đào tạo cũng dễ dàng sử dụng. Máy được khuyên dùng để làm sạch cơ bản và bảo trì hiệu quả cho các khu vực lên đến 900 m2. Có thể dùng được với thanh gạt bằng cao su thẳng hoặc cong và có thể đặt riêng.
Tính năng và ưu điểm
Các yếu tố điều khiển mạnh mẽ và bền bỉThiết kế để sử dụng hàng ngày. Thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy.
Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASYCác ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Van điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.
Thiết bị nhỏ gọnDễ dàng di chuyển và sử dụng. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch.
Khoang chứa pin lớn cho mọi loại pin tiêu chuẩn
- Dễ dàng tiếp cận ngăn chứa pin để thay thế pin.
- Phù hợp với việc hoạt động nhiều ca.
Giá treo bộ Home Base
- Các tùy chọn để gắn móc, hộp đựng, cây lau nhà, v.v.
- Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy.
Mẫu mã cơ bản giá hợp lý từ loại 25 đến 35 lít
- Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời.
- Giảm bớt chỉ còn các tính năng quan trọng nhất.
Chi tiết điều khiển màu vàng, có thể nhìn thấy rõ ràng
- Các chi tiết điều khiển màu vàng giúp đơn giản hóa hoạt động và giảm thời gian tìm hiểu.
Thanh hút thẳng và cong có sẵn
- Cho phép điều chỉnh tối ưu các điều kiện sàn hiện hành.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|430
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|750
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|25 / 25
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|1720
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1250
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,7
|Công suất (W)
|1100
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|44
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Thanh hút chữ V
Thiết bị
- Hệ thống bình kép