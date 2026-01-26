Máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Bp Classic
BD 50/50 C Bp Classic là dòng máy chà sàn liên hợp nhỏ gọn, chạy bằng pin. Máy cho phép hiệu suất làm sạch khu vực lên tới 2000 m²/h.
Máy chà sàn sấy khô BD 50/50 C Bp Classic cho cái nhìn rõ ràng của khu vực được làm sạch thông qua máy chà sàn liên hợp vận hành bằng pin cùng với công nghệ đĩa có kích thước nhỏ gọn. Sự hoạt động của máy được thấy rõ với bàn điều khiển của Karcher. Các tính năng được giảm để máy có thể hoạt động những thiết lập quan trọng và các chức năng sau khi được hướng dẫn cơ bản. Máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Bp Classic sử dụng trong những siêu thị, khách sạn và cơ sở y tế.
Tính năng và ưu điểm
Được trang bị van điện từ và bánh xe hỗ trợ vận chuyển để tạo sự thoải mái tối đaVan điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng Bánh xe vận chuyển có thể gấp lại cho phép thực hiện phương pháp làm sạch hai bước thuận tiện. Bánh xe vận chuyển gấp lại tạo điều kiện vận chuyển máy đáng kể.
Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASYCác ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.
Sản phẩm với giá cả phải chăngTỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Tập trung vào những chức năng quan trọng.
Dung tích thùng chứa lớn với kích thước gọn.
- Vô cùng dể sử dụng.
- Cung cấp góc nhìn rõ ràng về khu vực bề mặt làm sạch.
Khoang chứa pin lớn cho mọi loại pin tiêu chuẩn
- Dễ tiếp cận khoang chứa pin để thay thế pin.
- Phù hợp với việc hoạt động nhiều ca.
Giá treo bộ Home Base
- Các tùy chọn dùng để gắn thêm các bộ phận hoặc phụ kiện khác.
- Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy.
Bảng điều khiển EASY
- Chỉ một công tắc hoạt động
- Rất dễ sử dụng.
Chỉ định đơn giản các chức năng với các chi tiết hoạt động màu vàng
- Hướng dẫn vận hành trong thời gian ngắn cho những người chưa được huấn luyện
Các bộ phận điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ
- Phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày
- Cực kỳ bền
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|510
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|900
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|50 / 50
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 2040
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1200
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Chiều rộng góc xoay (mm)
|1240
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,3
|Độ ồn (dB(A))
|66 - 66
|Công suất (W)
|Tối đa 1100
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|52
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Thanh hút chữ V
Thiết bị
- Hệ thống bình kép