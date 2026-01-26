Máy chà sàn sấy khô BD 50/50 C Bp Classic cho cái nhìn rõ ràng của khu vực được làm sạch thông qua máy chà sàn liên hợp vận hành bằng pin cùng với công nghệ đĩa có kích thước nhỏ gọn. Sự hoạt động của máy được thấy rõ với bàn điều khiển của Karcher. Các tính năng được giảm để máy có thể hoạt động những thiết lập quan trọng và các chức năng sau khi được hướng dẫn cơ bản. Máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Bp Classic sử dụng trong những siêu thị, khách sạn và cơ sở y tế.