Máy chà sàn liên hợp BD 70/75 W Classic Bp
Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp với bình chứa 75 lít và đầu bàn chải đĩa kép. Rất dễ sử dụng và cực kỳ linh hoạt.
Khái niệm đơn giản, dễ sử dụng, dễ bảo trì: Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp chạy bằng pin của chúng tôi cực kỳ thân thiện với người dùng và mang lại hiệu suất làm sạch tuyệt vời nhờ đầu bàn chải đĩa kép với áp lực tiếp xúc bàn chải có thể điều chỉnh và chổi cao su bằng nhôm. Máy mạnh mẽ, cực kỳ nhỏ gọn cũng có khả năng vận hành cao và linh hoạt. Thể tích thùng chứa 75 lít của nó cũng dễ dàng đảm bảo thời gian chạy lâu dài.
Tính năng và ưu điểm
Đầu chổi quét và lưỡi cao su được làm từ nhôm bền lâuKhái niệm máy mạnh mẽ cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt với tỷ lệ hỏng hóc thấp. Cũng được phát triển cho các ứng dụng trong điều kiện khắc nghiệt.
Khái niệm hoạt động cực kỳ đơn giảnTất cả các chức năng của máy có thể được vận hành bằng cách sử dụng công tắc, nút và núm vặn. Các điều khiển được mã hóa màu để dễ vận hành và thời gian giảng dạy ngắn.
Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽMáy rất linh hoạt, dễ điều động, cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt. Giảm nguy cơ làm hỏng máy hoặc thiết bị.
Áp lực tiếp xúc bàn chải có thể được điều chỉnh khi cần thiết
- Áp suất tiếp xúc có thể được tăng lên từ 30 đến 50 kg khi cần thiết.
- Giảm áp suất tiếp xúc khi chỉ có một ít bụi bẩn hoặc nếu sàn nhà mỏng manh.
- Áp lực tiếp xúc cao để loại bỏ bụi bẩn hoặc lớp phủ cứng đầu.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|705
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|1030
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|75 / 75
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 3525
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|2115
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Tốc độ di chuyển (km/h)
|Tối đa 5
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180 - 180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,75
|Độ ồn (dB(A))
|63 - 65
|Công suất (W)
|Tối đa 1850
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|325
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|100
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 2 Unit
- Thanh hút góc cạnh
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Hệ thống bình kép
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng để làm sạch các cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm và cửa hàng phần cứng
- Lý tưởng để làm sạch sân bay, trong công nghiệp và trong ngành vận tải
- Rất thích hợp cho các nhà thầu dịch vụ xây dựng, ví dụ: trong hội trường thể thao