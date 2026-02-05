Khái niệm đơn giản, dễ sử dụng, dễ bảo trì: Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp chạy bằng pin của chúng tôi cực kỳ thân thiện với người dùng và mang lại hiệu suất làm sạch tuyệt vời nhờ đầu bàn chải đĩa kép với áp lực tiếp xúc bàn chải có thể điều chỉnh và chổi cao su bằng nhôm. Máy mạnh mẽ, cực kỳ nhỏ gọn cũng có khả năng vận hành cao và linh hoạt. Thể tích thùng chứa 75 lít của nó cũng dễ dàng đảm bảo thời gian chạy lâu dài.