Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp với bình chứa 75 lít và đầu bàn chải đĩa kép. Rất dễ sử dụng và cực kỳ linh hoạt.

Khái niệm đơn giản, dễ sử dụng, dễ bảo trì: Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp chạy bằng pin của chúng tôi cực kỳ thân thiện với người dùng và mang lại hiệu suất làm sạch tuyệt vời nhờ đầu bàn chải đĩa kép với áp lực tiếp xúc bàn chải có thể điều chỉnh và chổi cao su bằng nhôm. Máy mạnh mẽ, cực kỳ nhỏ gọn cũng có khả năng vận hành cao và linh hoạt. Thể tích thùng chứa 75 lít của nó cũng dễ dàng đảm bảo thời gian chạy lâu dài.

Tính năng và ưu điểm
Máy chà sàn liên hợp BD 70/75 W Classic Bp: Đầu chổi quét và lưỡi cao su được làm từ nhôm bền lâu
Khái niệm máy mạnh mẽ cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt với tỷ lệ hỏng hóc thấp. Cũng được phát triển cho các ứng dụng trong điều kiện khắc nghiệt.
Máy chà sàn liên hợp BD 70/75 W Classic Bp: Khái niệm hoạt động cực kỳ đơn giản
Tất cả các chức năng của máy có thể được vận hành bằng cách sử dụng công tắc, nút và núm vặn. Các điều khiển được mã hóa màu để dễ vận hành và thời gian giảng dạy ngắn.
Máy chà sàn liên hợp BD 70/75 W Classic Bp: Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ
Máy rất linh hoạt, dễ điều động, cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt. Giảm nguy cơ làm hỏng máy hoặc thiết bị.
Áp lực tiếp xúc bàn chải có thể được điều chỉnh khi cần thiết
  • Áp suất tiếp xúc có thể được tăng lên từ 30 đến 50 kg khi cần thiết.
  • Giảm áp suất tiếp xúc khi chỉ có một ít bụi bẩn hoặc nếu sàn nhà mỏng manh.
  • Áp lực tiếp xúc cao để loại bỏ bụi bẩn hoặc lớp phủ cứng đầu.
Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) 705
Bề rộng vận hành thanh hút (mm) 1030
Bình nước sạch/bẩn (l) 75 / 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) Tối đa 3525
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h) 2115
Pin Ắc-quy (V) 24
Tốc độ di chuyển (km/h) Tối đa 5
Tốc độ bàn chải (rpm) 180 - 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Mức tiêu thụ nước (l/min) Tối đa 2,75
Độ ồn (dB(A)) 63 - 65
Công suất (W) Tối đa 1850
Tổng trọng lượng cho phép (Kg) 325
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 100
Kích thước (D x R x C) (mm) 1445 x 750 x 1065

  • Bàn chải đĩa: 2 Unit
  • Thanh hút góc cạnh

Thiết bị

  • Bộ truyền động dạng kéo
  • Hệ thống bình kép
Máy chà sàn liên hợp BD 70/75 W Classic Bp
Khu vực ứng dụng
  • Lý tưởng để làm sạch các cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm và cửa hàng phần cứng
  • Lý tưởng để làm sạch sân bay, trong công nghiệp và trong ngành vận tải
  • Rất thích hợp cho các nhà thầu dịch vụ xây dựng, ví dụ: trong hội trường thể thao
