Máy chà sàn liên hợp BR 30/1 C Bp Pack
Lý tưởng cho việc lau chùi bảo dưỡng vệ sinh và khử trùng sàn trên những khu vực nhỏ: Máy chà sàn liên hợp không dây BR 30/1 C Bp Pack nhỏ gọn với công nghệ con lăn microfiber của Kärcher.
Máy chà sàn không dây BR 30/1 C Bp Pack mới, siêu nhỏ gọn của chúng tôi là sự lựa chọn lý tưởng để làm sạch vệ sinh tất cả các loại sàn cứng, bao gồm cả gạch lát và sàn an toàn. So với làm sạch sàn thủ công, công nghệ con lăn microfiber đạt kết quả làm sạch tốt hơn tới 20% và thời gian khô nhanh hơn tới 60%. Được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 18V hiệu suất cao từ Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack là giải pháp lý tưởng để bảo trì vệ sinh các khu vực nhỏ hơn trong văn phòng, cửa hàng, cơ sở y tế, lễ tân, khách sạn và nhà hàng hoặc thậm chí trong căng tin, trường học và bệnh viện. Ngoài ra, khi được sử dụng với chất làm sạch Khử trùng Kärcher RM 732, nó cũng lý tưởng để khử trùng các khu vực sàn nhà.
Tính năng và ưu điểm
Kết quả làm sạch tuyệt vờiKết quả tốt hơn đến 20% so với lau sàn thủ công. Hấp thụ triệt để nước bẩn, chất tẩy rửa, bụi bẩn thô và sợi lông. Tăng chất lượng làm sạch và mức độ vệ sinh.
Thời gian khô nhanhThời gian khô nhanh hơn đến 60% so với lau sàn thủ công. Thời gian khô ngắn làm giảm nguy cơ trượt của sàn ướt. Thời gian làm sạch ngắn hơn có nghĩa là năng suất cao hơn và chi phí thấp hơn.
Mức độ vệ sinh caoHấp thụ triệt để nước bẩn, chất tẩy rửa, bụi bẩn thô và sợi lông. Quy trình làm sạch hợp vệ sinh để tăng độ an toàn khi làm việc. Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và lây truyền mầm bệnh.
Vị trí đỗ có trạm nghỉ
- Không tiếp xúc giữa con lăn ướt và sàn khi ở vị trí đỗ xe.
- Con lăn khô nhanh.
Pin Lithium-ion
- Tương thích với các máy từ nền tảng pin 18 V trong Kärcher Battery Universe.
- Tuổi thọ và thời gian hoạt động lâu dài, thời gian sạc ngắn, khả năng sạc tạm thời.
- Năng suất cao hơn tới 25% so với máy có dây.
Tích hợp chức năng quét trước với lược nhặt tóc
- Giảm và thậm chí loại bỏ nhu cầu quét bụi và hút bụi.
- Giảm thời gian làm sạch lên đến 50%.
- Giảm tổng chi phí vận hành và chi phí vệ sinh lên đến 50%.
Thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ mạnh mẽ
- Các linh kiện chất lượng cao, bền được làm từ kim loại.
- Cho hiệu suất cao và chi phí bảo trì thấp.
Thích hợp để khử trùng sàn nhà bằng cách sử dụng Chất tẩy rửa khử trùng RM 732
- Làm giảm và thậm chí ngăn chặn sự lây truyền của các mầm bệnh, bao gồm cả SARS-CoV-2.
- Tạo môi trường xung quanh sạch sẽ hợp vệ sinh.
- Tiêu chuẩn cao về vệ sinh tại nơi làm việc làm giảm số ngày nghỉ do ốm đau.
Thông số kỹ thuật
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 18V
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|300
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|1 / 0,7
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|200
|Loại pin
|Pin có thể thay thế
|Điện áp (V)
|18
|Dung lượng (Ah)
|3
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|1
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|Tối đa 200 (3,0 Ah)
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
|Tối đa 60
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
|39 / 65
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|500 - 650
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
|40
|Mức tiêu thụ nước (ml/min)
|30
|Độ ồn (dB(A))
|Tối đa 55
|Công suất (W)
|70
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|12
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|6,1
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Biến thể: Pin và bộ sạc đi kèm
- Bàn chải dạng ru-lô: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
Videos
Khu vực ứng dụng
- Giải pháp lý tưởng cho văn phòng, cơ sở y tế, khu vực lễ tân, khách sạn và nhà hàng
- Thích hợp lau sàn trong căng tin, trường học, bệnh viện
- Thích hợp lý tưởng cho văn phòng, cơ sở bán lẻ, khách sạn, căng tin, hành nghề và công ty luật, bệnh viện và trường học