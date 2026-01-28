Máy chà sàn không dây BR 30/1 C Bp Pack mới, siêu nhỏ gọn của chúng tôi là sự lựa chọn lý tưởng để làm sạch vệ sinh tất cả các loại sàn cứng, bao gồm cả gạch lát và sàn an toàn. So với làm sạch sàn thủ công, công nghệ con lăn microfiber đạt kết quả làm sạch tốt hơn tới 20% và thời gian khô nhanh hơn tới 60%. Được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 18V hiệu suất cao từ Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack là giải pháp lý tưởng để bảo trì vệ sinh các khu vực nhỏ hơn trong văn phòng, cửa hàng, cơ sở y tế, lễ tân, khách sạn và nhà hàng hoặc thậm chí trong căng tin, trường học và bệnh viện. Ngoài ra, khi được sử dụng với chất làm sạch Khử trùng Kärcher RM 732, nó cũng lý tưởng để khử trùng các khu vực sàn nhà.