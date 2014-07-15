Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Adv

Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C nhẹ và nhỏ gọn - nặng 12 kg, với cải tiến hút bụi mạnh mẽ này rất lý tưởng để làm sạch các bề mặt cứng từ 20 đến 200 m².

Máy chà sàn liên hợp cơ động như một bàn chải chân không. Nó tạo áp lực tiếp xúc gấp mười lần so với lau bằng tay với hiệu suất làm sạch tốt hơn nhiều. Và điều này, với tốc độ lăn khoảng 1.500 vòng quay. Máy duy trì lực hút trong khi hút bụi tiến và lùi. Các thanh gạt cũng có thể được nâng lên cho bụi cứng đầu. Điều này đảm bảo thời gian tiếp xúc làm sạch của thiết bị chuyên dụng rất nhanh chóng.

Tính năng và ưu điểm
Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Adv: Con lăn tốc độ cao
Con lăn tốc độ cao
Áp lực tiếp xúc cao hơn gấp mười lần so với vệ sinh bằng tay. Con lăn cũng vệ sinh được các bề mặt có kết cấu và khe rãnh. Con lăn chuyển động hỗ trợ máy tự di chuyển, không cần phải đẩy máy.
Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Adv: Khô tức thời
Khô tức thời
Miệng hút mềm giúp loại bỏ độ ẩm - cả tiến lẫn lùi. Cho phép lám sạch chuyên sâu, chế độ hút có thể vô hiệu hóa bằng bàn đạp chân.
Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Adv: Thùng chứa có thể tháo rời
Thùng chứa có thể tháo rời
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Nguồn vận hành
Động cơ dẫn động Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) 300
Bề rộng vận hành thanh hút (mm) 300
Bình nước sạch/bẩn (l) 4 / 4
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) 200
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h) 130
Tốc độ bàn chải (rpm) 1450
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²) 100
Mức tiêu thụ nước (l/min) 0,3
Độ ồn (dB(A)) Tối đa 72
Điện áp (V) 220 / 240
Tần số (Hz) 50 / 60
Công suất (W) 820
Màu sắc Màu than
Kích thước (D x R x C) (mm) 495 x 340 x 1145

Scope of supply

  • Bàn chải dạng ru-lô: 1 Unit
  • Thanh cuộn lau sàn: 1 Unit
  • Bánh xe di chuyển
  • Hai chổi cao su, thẳng: 1 Unit
  • Hút bụi thủ công

Thiết bị

  • Hệ thống bình kép
  • Nguồn vận hành
Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Adv
Videos
Phụ kiện
Chất tẩy rửa