Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Adv
Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C nhẹ và nhỏ gọn - nặng 12 kg, với cải tiến hút bụi mạnh mẽ này rất lý tưởng để làm sạch các bề mặt cứng từ 20 đến 200 m².
Máy chà sàn liên hợp cơ động như một bàn chải chân không. Nó tạo áp lực tiếp xúc gấp mười lần so với lau bằng tay với hiệu suất làm sạch tốt hơn nhiều. Và điều này, với tốc độ lăn khoảng 1.500 vòng quay. Máy duy trì lực hút trong khi hút bụi tiến và lùi. Các thanh gạt cũng có thể được nâng lên cho bụi cứng đầu. Điều này đảm bảo thời gian tiếp xúc làm sạch của thiết bị chuyên dụng rất nhanh chóng.
Tính năng và ưu điểm
Con lăn tốc độ caoÁp lực tiếp xúc cao hơn gấp mười lần so với vệ sinh bằng tay. Con lăn cũng vệ sinh được các bề mặt có kết cấu và khe rãnh. Con lăn chuyển động hỗ trợ máy tự di chuyển, không cần phải đẩy máy.
Khô tức thờiMiệng hút mềm giúp loại bỏ độ ẩm - cả tiến lẫn lùi. Cho phép lám sạch chuyên sâu, chế độ hút có thể vô hiệu hóa bằng bàn đạp chân.
Thùng chứa có thể tháo rời
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Nguồn vận hành
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|300
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|300
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|4 / 4
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|200
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|130
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|1450
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
|100
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|0,3
|Độ ồn (dB(A))
|Tối đa 72
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Công suất (W)
|820
|Màu sắc
|Màu than
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Bàn chải dạng ru-lô: 1 Unit
- Thanh cuộn lau sàn: 1 Unit
- Bánh xe di chuyển
- Hai chổi cao su, thẳng: 1 Unit
- Hút bụi thủ công
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Nguồn vận hành