Máy chà sàn liên hợp cơ động như một bàn chải chân không. Nó tạo áp lực tiếp xúc gấp mười lần so với lau bằng tay với hiệu suất làm sạch tốt hơn nhiều. Và điều này, với tốc độ lăn khoảng 1.500 vòng quay. Máy duy trì lực hút trong khi hút bụi tiến và lùi. Các thanh gạt cũng có thể được nâng lên cho bụi cứng đầu. Điều này đảm bảo thời gian tiếp xúc làm sạch của thiết bị chuyên dụng rất nhanh chóng.