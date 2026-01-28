Làm sạch cả phía trước và phía sau, cũng quản lý cầu thang nhờ trọng lượng thấp và rất dễ vận chuyển: máy chà sàn liên hợp chạy bằng pin BR 35/12 C của chúng tôi là giải pháp làm sạch lý tưởng và hiệu quả cho các khu vực nhỏ và có nhiều đồ đạc. Đầu chổi lăn có thể xoay của nó với công nghệ KART (Công nghệ đáp ứng nâng cao Kärcher) cho phép làm việc trên những khúc cua hẹp, do đó đảm bảo khả năng cơ động và nhanh nhẹn tối đa. Pin lithium-ion mạnh mẽ, bền lâu, có thể thực hiện các ứng dụng lâu dài, cũng có thể được sạc lại nhanh chóng, hoàn toàn không cần bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ gấp 3 lần so với pin chì thông thường. Trang bị tuyệt vời của BR 35/12 C được bổ sung bởi chế độ eco!efficiency có thể kết nối, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng khi chạm vào một nút, kéo dài thời gian chạy của pin và cũng giảm tiếng ồn hoạt động khoảng 40%, do đó cho phép các ứng dụng trong các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn.