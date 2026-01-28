Máy chà sàn liên hợp BR 35/12 C Bp Pack *EU
Được trang bị công nghệ KART tiên tiến, máy chà sàn liên hợp chạy pin BR 35/12 C gây ấn tượng với khả năng hoạt động nhanh, trọng lượng thấp và hiệu suất làm sạch cao.
Làm sạch cả phía trước và phía sau, cũng quản lý cầu thang nhờ trọng lượng thấp và rất dễ vận chuyển: máy chà sàn liên hợp chạy bằng pin BR 35/12 C của chúng tôi là giải pháp làm sạch lý tưởng và hiệu quả cho các khu vực nhỏ và có nhiều đồ đạc. Đầu chổi lăn có thể xoay của nó với công nghệ KART (Công nghệ đáp ứng nâng cao Kärcher) cho phép làm việc trên những khúc cua hẹp, do đó đảm bảo khả năng cơ động và nhanh nhẹn tối đa. Pin lithium-ion mạnh mẽ, bền lâu, có thể thực hiện các ứng dụng lâu dài, cũng có thể được sạc lại nhanh chóng, hoàn toàn không cần bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ gấp 3 lần so với pin chì thông thường. Trang bị tuyệt vời của BR 35/12 C được bổ sung bởi chế độ eco!efficiency có thể kết nối, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng khi chạm vào một nút, kéo dài thời gian chạy của pin và cũng giảm tiếng ồn hoạt động khoảng 40%, do đó cho phép các ứng dụng trong các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn.
Tính năng và ưu điểm
Đầu chổi quay +/- 200° với công nghệ KART, cho phép lái máy. Đảm bảo vượt qua các đoạn cong quẹo dễ dàngCực kỳ lưu động và hiệu quả - lý tưởng để sử dụng ở các khu vực có nhiều đồ đạc. Chổi luôn nằm ngang theo hướng di chuyển. Thanh hút có thể hút nước ở mọi góc phòng một cách đáng tin cậy. Nếu cần, công việc vệ sinh và hút bụi cũng có thể hoàn thành theo chiều đảo nghịch.
Bao gồm ắc-quy li-ti hiệu suất caoHoàn toàn không cần bảo dưỡng bất kể tuổi thọ kéo dài gấp ba lần so với các loại ắc-quy thông thường. Có thể sạc tạm thời hoặc từng phần khi cần thiết. Sạc cấp tốc (sạc đầy trong ba giờ, đầy một nửa trong một giờ).
Thiết bị nhỏ gọnCó thể lái tránh khỏi tường ở góc 90°. Không nhô khỏi thiết bị; dễ thao tác.
Trọng lượng máy cực nhẹ
- Nhẹ hơn 35% so với thiết bị tương tự.
- Dễ dàng mang vác qua các bậc cầu thang, ngưỡng cửa hoặc cầu thang.
- Vận chuyển đơn giản bằng xe cộ.
Thanh cầm có thể gập xuống
- Cất đặt gọn nhẹ.
- Vận chuyển được bằng xe tải cỡ nhỏ.
Thanh cầm có chiều cao điều chỉnh được
- Có thể điều chỉnh hiệu quả, an toàn theo chiều cao của người vận hành.
Bao gồm bộ sạc theo máy hiệu suất cao
- Bộ sạc luôn sẵn có; luôn luôn có thể sạc ắc-quy.
- Có thể sạc đầy trong ba giờ hoặc sạc một nửa trong một giờ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể sạc tạm thời.
- Bộ sạc tự động tắt. Không tiêu tốn năng lượng ở chế độ nghỉ.
Công nghệ con lăn
- Áp lực tiếp xúc cao để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
- Hoạt động rất tốt ngay cả trên các loại thảm trải sàn cứng hoặc đòi hỏi phải vệ sinh các khe hở.
- Kết quả vệ sinh đồng nhất.
Bao gồm tính năng quét rác
- Quét, cọ và hút bụi hiệu quả chỉ với một quy trình.
- Hút được các viên đá nhỏ, mảnh gỗ vụn và các vật chất cỡ nhỏ khác.
- Đảm bảo khả năng vận hành tối ưu của thanh hút.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|350
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|450
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|12 / 12
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|1400
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1050
|Loại ắc-quy
|Li-Ion
|Pin Ắc-quy (V/Ah)
|25,2 / 21
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 1,5
|Thời gian sạc pin (h)
|khoảng 2,7
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|700 - 1500
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Chiều rộng góc xoay (mm)
|1050
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|1
|Độ ồn (dB(A))
|Tối đa 65
|Công suất (W)
|500
|Màu sắc
|Màu than
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|48
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|36
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Bàn chải dạng ru-lô: 1 Unit
- Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm
- Bánh xe di chuyển
- Thanh hút thẳng: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Áp lực tiếp xúc biến thiên