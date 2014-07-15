Máy chà sàn sấy khô nhỏ gọn này có thể sử dụng linh hoạt. Có thể chà và hút bụi yên tĩnh theo cả hai hướng. Thiết bị chuyên dụng có tay cầm đẩy có thể thu gọn và thùng có thể tháo rời, có thể dễ dàng vận chuyển bằng tay cầm có khóa. Bàn chải và lưỡi hút dễ dàng thay thế chỉ trong vài giây mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.