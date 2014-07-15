Máy chà sàn liên hợp BR 40/10C
Với máy chà sàn sấy khô BR 40/10, chúng tôi ra mắt thế hệ tiếp theo của BR 400, thiết bị kinh tế nhất của dòng sản phẩm này. Sản phẩm nhỏ gọn, mạnhmẽ này có bề rộng vận hành đạt 400 mm, thể tích bình chứa tới 10 l. Phiên bản Advance được trang bị bánh tải phụ, bộ điều chỉnh áp lực tiếp xúc chổi.
Máy chà sàn sấy khô nhỏ gọn này có thể sử dụng linh hoạt. Có thể chà và hút bụi yên tĩnh theo cả hai hướng. Thiết bị chuyên dụng có tay cầm đẩy có thể thu gọn và thùng có thể tháo rời, có thể dễ dàng vận chuyển bằng tay cầm có khóa. Bàn chải và lưỡi hút dễ dàng thay thế chỉ trong vài giây mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.
Tính năng và ưu điểm
Mạnh mẽ và nhanh nhẹn
- Hai chổi lăn dạng quay cao tốc với áp lực tiếp xúc cao.
- Hai mảnh miệng hút ngập nước - có thể tiến lẫn lùi.
- Sàn khô tức thời sau khi làm sạch.
Khoảng trống gầm thấp
- Với tới được bên dưới đồ đạc mà không tốn sức.
- Tay đẩy có thể gập xuống theo cả hai hướng.
- Để xử lý các đối tượng cực thấp, bình chứa cũng có thể tháo rời.
Dễ bảo dưỡng
- Miệng hút và chổi dễ dàng thay thế mà không cần dụng cụ.
- Thanh phân phối nước có thể tháo ra dễ dàng và vệ sinh khi cần thiết.
- Mọi thành phần điện đều truy cập được một cách nhanh chóng, dễ dàng.
Tay cầm vừa an toàn vừa hiệu quả
- Cho phép vận hành thoải mái hơn.
- Có bộ điều chỉnh lưu lượng nước đầu vào và chổi tích hợp.
- Hoàn hảo để mang vác và cất đặt.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Nguồn vận hành
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|400
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|400
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|10 / 10
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|400
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|300
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|1100
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|1
|Độ ồn (dB(A))
|Tối đa 75
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50
|Công suất (W)
|Tối đa 2300
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|35,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit
- Bánh xe di chuyển
- Hai chổi cao su, thẳng: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Nguồn vận hành
- Áp lực tiếp xúc biến thiên