Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te H
Được cấp phép cho để giảm amiăng và sử dụng với nhiều ứng dụng khác: Máy hút bụi khô và ướt Model NT 50/1 Tact Te H với thùng chứa 50 lít để hút bụi nguy hiểm trong cấp lọc bụi H.
Dung tích thùng chứa 50 lít với tay đẩy điều chỉnh và ống xả giúp cho máy hút bụi khô và ướt Model NT 50/1 Tact Te H lý tưởng cho loại bỏ các bụi bẩn gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc gây ung thư, đặc biệt là trong môi trường công nghiệp. Thiết bị đã được kiểm tra và chấp thuận cho tất cả (không có ngoại lệ) bụi trong lớp bụi H - bao gồm bụi amiăng - và do đó giúp bảo vệ người dùng và những người khác liên quan đến các mối nguy hiểm sức khỏe một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, với hệ thống lọc kép mới, không chỉ có thể thu được các loại bụi nguy hiểm bằng túi bụi an toàn mà còn có một lượng lớn các loại bụi ít nguy hiểm hơn, có thể được hút trực tiếp vào thùng chứa. Đây là nơi sử dụng hệ thống làm sạch bộ lọc Tact cải tiến và hiệu quả cao hơn. NT 50/1 Tact Te H cũng có ổ cắm điện với tính năng tự động khởi động cùng với hệ thống chống tĩnh điện đầy đủ bao gồm cả phụ kiện dẫn điện.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống lọc với lọc H và hệ thống làm sạch lọc Tact
- Hút bụi ít nguy hiểm trực tiếp vào thùng chứa. Hiệu quả lọc: 99,995 phần trăm.
- Bảo vệ sức khỏe lớn nhất có thể mà không làm giảm sức hút hoặc độ bền của bộ lọc.
Hoàn thành các yêu cầu thử nghiệm đối với loại bụi H, với thử nghiệm bổ sung cho "Amiăng" theo TRGS 519
- Ở Đức, chỉ những máy hút bụi an toàn có giấy phép này mới được phép sử dụng để hút bụi có chứa amiăng.
Hệ thống chống tĩnh điện với phụ kiện dẫn điện
Công tắc bật/ tắt tự động
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Dung tích thùng chứa (l)
|50
|Công suất (W)
|Tối đa 1380
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|19,6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|25,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Túi lọc an toàn: 1 Unit
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Bộ ổ cắm nối công cụ điện
- Ống xả
- Bộ lọc xếp ly.: PTFE HEPA
- Tay đẩy
- Túi nhựa bằng PE để thu gom bụi: 1 Unit
Thiết bị
- Tự động bật/tắt các công cụ điện
- Hệ thống chống tĩnh điện
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: I
- Bánh xe nhỏ có phanh
- Cấp lọc bụi: H
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
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Khu vực ứng dụng
- Máy hút bụi an toàn cho bụi loại H để loại bỏ bụi an toàn có hại cho sức khỏe và / hoặc gây ung thư